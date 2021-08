Kamer breekt reces af om Afghaanse tolken

Het lijkt erop dat de Tweede Kamer dinsdag het reces gaat onderbreken om te debatteren over de situatie van Afghanen die voor Nederlandse strijdgroepen hebben gewerkt en daardoor nu in gevaar verkeren. Dat blijkt uit een tweet van D66-Kamerlid Salima Belhaj. Zij zegt een debat te hebben aangevraagd en te worden gesteund door een meerderheid aan politieke partijen. De Afghaanse medewerkers verkeren volgens haar in een „levensbedreigende situatie”.

Onder meer Afghaanse tolken die hebben gewerkt voor buitenlandse troepen kunnen door de Taliban worden gezien als verraders. Nu de terreurbeweging aan terrein wint in het land, is dit voormalig personeel haar leven niet zeker. De oud-medewerkers komen in principe in aanmerking voor asiel in de landen waarvoor zij hebben gewerkt, maar de procedure om dit te regelen neemt vaak veel tijd in beslag. Onder meer in Nederland is al langer discussie over of dit niet sneller kan.

Haast

In totaal heeft Nederland 273 lokale tolken ingehuurd in Afghanistan. 110 van hen zijn inmiddels met hun gezin naar Nederland gehaald, liet demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) eerder op de dag weten. De rest hoopt ze „versneld” naar Nederland te kunnen halen. Naast een aantal politici riepen allerlei organisaties, waaronder de twee Nederlandse militaire vakbonden VBM en AFMP, meermaals al op om meer haast te maken.

Bovendien stelt een aantal politieke partijen dat het Afghaanse personeel dat in aanmerking komt voor asiel, breder moet worden getrokken. Het demissionair kabinet is vooralsnog van plan alleen tolken over te brengen, omdat dit anders tot een „niet-beheersbare” toename van asielaanvragen zou leiden. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie pleiten er daarentegen voor om ook bijvoorbeeld juristen en beveiligers die het Nederlandse leger van dienst waren, naar Nederland te halen.

Ondertussen treft de Nederlandse ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kabul voorbereidingen om eventueel te evacueren. Een gedeelte van de Nederlandse medewerkers daar gaat al vervroegd terug naar Nederland. Ook andere landen sluiten of verkleinen hun ambassades in de stad. Kabul is nog niet in handen van de Taliban, maar de dreiging dat hier verandering in gaat komen, wordt steeds groter.