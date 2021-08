Kabinet: ruimhartige vergoeding schade overstromingen

Het kabinet vergoedt zoveel mogelijk alle schade van bewoners, instellingen en bedrijven als gevolg van de overstromingen, vorige maand. Ook wie niet of onvoldoende verzekerd was, kan op ruimhartig beleid van het Rijk rekenen bij de toekenning van claims. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten bij de vaststelling van criteria op basis van de Rampenwet voor financiële steun aan de overstromingsgebieden in Limburg en Brabant.

Het gros van die overstromingsschade voor particulieren is al gedekt via reguliere verzekeringspolissen, zo bleek vorige week uit een inventaris van het Verbond van verzekeraars. Maar een aantal instellingen, waaronder verzorgingstehuizen voor senioren, scholen en een revalidatiecentrum voor jongeren was dat niet. Zij hadden een zogeheten beurspolis die overstromingsschade niet dekt. Formeel kunnen die instellingen ook geen beroep doen op de vrijdag in werking getreden ‘Wet tegemoetkoming schade bij rampen’ omdat die alleen uitkeert bij ‘redelijkerwijs’ onverzekerbare schade. Het kabinet heeft nu besloten dat ook die instellingen kunnen rekenen op de toegezegde ruimhartigheid bij het toekennen van claims. Wie zich onvoldoende tegen overstromingsrisico’s verzekerd had, kan toch een beroep op die wet doen. Bij toekomstige rampen moet de verzekeringspolis dan wel op orde zijn, zo wordt in een brief aan de Tweede Kamer gewaarschuwd.

Limburgse zorg zucht onder financiële nasleep watersnood: ‘Wij dachten dat we goed verzekerd waren’

Het totaal aan schadeclaims op basis van de rampenwet wordt op 1,1 miljard euro geschat, zo blijkt uit een inventaris in opdracht van het kabinet. De totale schade van de overstromingsramp is zo’n 1,8 miljard euro. In Valkenburg bedraagt de schade aan inboedels en huizen zo’n 65 miljoen euro, zo blijkt uit die inventaris. Voor het hele overstromingsgebied gaat het om zo’n 300 miljoen euro schade aan inboedels en woningen. Ondernemers in Valkenburg kijken tegen een totale schadepost van zo’n 100 miljoen euro aan.

Particulieren die onverzekerbare schade hebben geleden, kunnen op basis van die wet tot 90 procent van de schade aan hun woning of inboedel claimen en 65 procent van de opruimingskosten. Bedrijven kunnen onverzekerbare teeltplant- en veehoudersschade claimen en gemaakte evacuatiekosten. Kerken en verenigingen kunnen 90 procent van geleden schade aan hun gebouwen en inboedels claimen. Voor de zwaarst getroffen gemeenten in het overstromingsgebied, Valkenburg, Houthem en Meerssen, komt het rijk nog met een aparte financiële regeling.

Valkenburgers zijn dierbare spullen kwijt, maar ‘verder is er weinig aan de hand’

Indirecte schade zoals omzetverlies of gedwongen bedrijfssluiting, wordt niet vergoed vanuit die rampenwet. Maar gedupeerde ondernemers krijgen toch compensatie vanuit het Rijk. Zij kunnen voorlopig een beroep doen op de bestaande corona-steunmaatregelen, NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) en TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Daardoor kunnen werkgevers ondanks bedrijfssluiting toch salarissen doorbetalen en compensatie krijgen voor hun omzetverliezen. Ook voor boeren geldt zo’n soort compensatieregeling.