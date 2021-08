In een kookwinkel zie ik een prachtige kaasschaaf met houten handvat. Bij de kassa zegt de verkoopster: „Prachtige kaasschaaf hè.”

Waarop ik antwoord: „Ja, ik heb hoge verwachtingen van hem.”

„Is het een hij?” vraagt ze.

Waarop ik bevestigend knik.

„Nou, dan zal hij wel tegenvallen.”

