Industrie kleurt meer roze

Chemisch afval kleurde dit strandmeer in Chubut deze zomer neonroze. Chubut is een zuidelijke provincie van Argentinië, tussen de Atlantische Oceaan en Chili, en is onderdeel van het gebied Patagonië. Het afval kwam uit visverwerkende bedrijven vlak bij de Atlantische Oceaan en werd met vrachtwagens gedumpt in het water. De stof natriumsulfide zorgde voor de verkleuring. Dat is een antibacterieel middel dat zulke bedrijven gebruiken om garnalen langer mooi te houden. Manden met garnalen worden een paar minuten ondergedompeld in een oplossing van de stof.

Milieuactivisten en omwonenden zijn niet blij met de metamorfose. Het is niet de eerste keer dat het water hier roze kleurde, maar nu kwamen ze in opstand omdat ze zich zorgen maken over de gevolgen voor het milieu en hun eigen gezondheid. Bovendien klagen ze over de vieze geur rondom het water. Ze probeerden de vrachtwagens tegen te houden, maar dat mocht niet baten. Volgens autoriteiten in de provincie kan het afval geen kwaad. Maar milieu-ingenieur en viroloog Federico Restrepo vertelde tegen persbureau AFP dat natriumsulfide volgens de wet behandeld had moeten worden voor het gedumpt werd. Het meer wordt niet gebruikt voor recreatie. Wel voedt het andere waterbronnen in de regio.

In Chubut is het onnatuurlijk, maar water kan ook roze kleuren op een natuurlijke manier. Bijvoorbeeld in Lake Hillier. Dat is een klein, roze meer vlak voor de kust van Middle Island, aan de zuidkust van West-Australië. Daar geven kleine organismen het water het roze pigment. Voorbeelden van die organismen zijn Dunaliella salina en halobacteriën. Die leven in zout water, zoals in Lake Hillier. Dichter bij huis is ook een roze meer: in de Spaanse stad Torrevieja kleuren diezelfde organismen ook één van de zoutmeren roze.