Heerenveen begint nieuwe seizoen met nipte zege op Go Ahead

SC Heerenveen mag zich de eerste winnaar van het nieuwe Eredivisieseizoen noemen. De Friezen voorkwamen vrijdagavond in Deventer dat Go Ahead Eagles de terugkeer op het hoogste niveau wist op te luisteren met een verrassing. Het werd 0-1.

De eindstand was al na zeven minuten bereikt. Tibor Halilović zette met het nodige fortuin het eerste doelpunt van het seizoen op zijn naam; zijn van richting veranderde schot liet Go Ahead-keeper Warner Hahn kansloos.

De goal van Halilovic betekende het snelst gemaakte doelpunt in een seizoen sinds 2010-2011. Elf jaar geleden opende Marko Vejinovic namens Heracles Almelo de score al in de derde minuut bij de seizoensopening tegen Willem II.

Go Ahead Eagles degradeerde in 2017 uit de Eredivisie. Vorig seizoen werd de club na een sensationele slotfase van de competitie tweede in de Keuken Kampioen Divisie. (ANP)

Lees ook: Vijf ton? Zulke salarissen gaat Go Ahead niet betalen