Gerard van Olphen nieuwe president-commissaris van onrustige Volksbank

Gerard van Olphen is aangesteld als de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van de Volksbank. Dat heeft het concern, dat al langer kampt met onrust en wisselingen in de top, vrijdag bekendgemaakt. Uit eveneens vrijdag gepresenteerde halfjaarcijfers blijkt dat de winst de Volksbank – het moederbedrijf achter SNS Bank, ASN, Regiobank en hypotheekverstrekker BLG – het afgelopen half jaar daalde met 11 procent tot 94 miljoen euro.

Van Olphen vervangt Jan van Rutte, die in maart dit jaar bekendmaakte terug te treden zodra een opvolger was aangesteld. Van Olphen begint dan ook vrijdag. De onrust bij de Volksbank, die sinds 2013 in handen van de staat is, kwam tot uiting in de zomer van 2020. Toen werd financieel directeur Pieter Veuger ontslagen vanwege verstoorde werkverhoudingen en stapte operationeel directeur Mirjam Verhoeven op. Vervolgens traden begin dit jaar de drie commissarissen op, waaronder Van Rutte, in de nasleep van een onderzoek naar de cultuur binnen de top van de bank. Externe onderzoekers concludeerden dat er sprake was van pestgedrag, een onveilige werksituatie en een ongezonde relatie tussen directie en commissarissen.

Ook financieel gaat het de Volksbank niet voor de wind, blijkt uit de vrijdag gepubliceerde halfjaarcijfers. Behalve een forse winstdaling laten die cijfers ook zien dat de inkomsten van het concern met 13 procent daalden tot 417 miljoen euro. De kosten stegen met ruim 10 procent tot 322 miljoen euro. Wel groeide het afgelopen halfjaar het aantal betaalrekeningklanten met 61.000 tot 1,72 miljoen.

Eind 2019 concludeerde het NLFI, dat namens de Nederlandse overheid de aandelen beheert in de Volksbank, dat het verdienmodel van het concern onder druk staat, onder meer vanwege de lage rentestand van de afgelopen jaren. De Volksbank heeft relatief veel spaargeld en hypotheken en weinig andere activiteiten. Ook het afgelopen halfjaar had het concern nog last van de lage rente. Het NLFI oordeelde in juli dit jaar dat de Volksbank nog niet op eigen benen kan staan. Het duurt waarschijnlijk tot in ieder geval 2025 tot het concern kan privatiseren.

Negatieve rente

Net als de Rabobank en ABN Amro heeft ook de Volksbank de stap gezet om de negatieve rente die het krijgt opgelegd van de ECB door te berekenen aan klanten. Klanten van ASN, Regiobank en SNS met 100.000 euro spaartegoed of meer betalen sinds 1 juli 0,5 procent rente.

„Je moet iets doen wat indruist tegen Nederlandse cultuur: in rekening brengen van sparen”, aldus topman Martijn Gribnau bij de toelichting op de cijfers. „En ik sluit niet uit dat we dat nog verder moeten gaan doen.”