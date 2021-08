Moeder vreest dat zoon een vrouwengek wordt

Er is geen tekening te vinden in het nieuwe boek van Yvonne Jagtenberg. En dat is opmerkelijk voor iemand die maar liefst twee jaar op rij het Gouden Penseel voor haar illustratiekunst won (2019, 2020). Dat haar publiek het nu zonder beeld moet stellen is omdat Wandert ook ‘een boek is waar veel volwassenen plezier aan zullen beleven’, vertelde Jagtenberg in cultuurprogramma Opium: ‘Het voelde een beetje betuttelend en kinderlijk om hier nog tekeningen bij te maken.’

Toch weet juist Jagtenberg dat beeld meer dan een plaatje bij het praatje kan zijn, getuige bijvoorbeeld de visuele dynamiek in haar illustraties in Mijn wonderlijke oom (over de Franse cineast Jacques Tati). Precies dit maakt het prentenboek ook aantrekkelijk voor volwassen. Dus waarom zou haar eerste (jeugd)roman die is geïnspireerd op haar vaders naoorlogse kinderjaren, mét beeld minder geschikt zijn voor een dubbelpubliek dan zonder? Natuurlijk, de verteller bepaalt wat de beste verhaalvorm is, maar een geïllustreerde Wandert had de jonge lezer voor wie de jaren vijftig onherkenbaar ver weg zijn misschien wel wat gemakkelijker kunnen verleiden.

Niet dat Jagtenberg niet over een goede pen beschikt: wat ze als illustrator kan – vertellen in beelden - kan ze zeker zo goed als schrijver. Het huis-tuin-en-keuken-verhaal dat zich ontvouwt door de ogen van de ongeveer tienjarige Wandert die ervan droomt om net als zijn musicerende vader artiest te worden, leest alsof je naar een film kijkt. De openingsscène waarin Wandert alleen thuis is en fantaseert over zijn toekomstige kunstenaarsbestaan door in de vensterbank voor het raam van de bovenwoning ‘de rol van een rokende man’ te spelen terwijl hij een sigaar opsteekt, bevestigt dit direct al. En er zijn meer van die aanschouwelijke spelmomenten. Mooi ook is het theatrale beeld van Wandert die stiekem vol verlangen achter het toetsenbord kruipt van ‘de verboden vleugel’ in zijn vaders muziek- en leskamer en ‘luchtpiano’ speelt, daarbij ‘heel gewichtig’ kijkend.

Hotel bespieden

Ondanks dat Wandert cultuur met de paplepel krijgt ingegoten, ontraden zijn ouders hem het kunstenaarsbestaan. ‘Artiest zijn is geen pretje’ volgens zijn vader, terwijl zijn moeder vooral vreest dat Wandert een vrouwengek wordt. Artiesten zijn als ‘nectar’ waarop ‘vrouwen als bijen afkomen’, waarschuwt ze. Dat levert vermakelijke confrontaties op (tussen Wandert en zijn ouders, en zijn ouders onderling) en geestige dialogen die het verhaal vaart geven. Zoals het moment dat Wanderts moeder vindt dat haar echtgenoot te lang wegblijft en hem ‘s nachts gaat halen in Amsterdam, samen met Wandert. Haar jaloezie verbergend vraagt ze hem onhandig: ‘Heb je Rembrandt wel eens ontmoet? Die van de Nachtwacht?’ Als Wandert ontkennend antwoordt en aangeeft dat hij hem graag wil leren kennen, zegt ze, ‘dat gaat niet meer lukken, want hij is allang dood’, waarna ze samen vanachter Rembrandts gietijzeren beeld de deur van Hotel Schiller bespieden. ‘We nachtwaken’, merkt Wandert op, die zich eventjes een detective waant.

Tussen de regels door wemelt het van dit soort rake, terloopse observaties en woordvondsten die de verschillende personages treffend typeren. Zo begrijp je de aversie van Wanderts vader tegen zijn zoons gedroomde artiestenbestaan beter als je leest over zijn vermoeide blik die hem op ‘een dooievisjesvreter’ doet lijken. Ook de jaloezie van Wanderts moeder – ‘een dame met kwajongensstreken’ – doet minder buitensporig aan zodra je weet dat haar vader haar in een weeshuis stopte toen hij weduwnaar werd. Ondertussen jaagt Wandert zijn droom onvermoeid na. Hij begint een dansschool, imiteert Laurel en Hardy met vriendje Frans en solliciteert naar een circusrol bij Toni Boltini, een kennis van zijn vader. Wanderts twijfel bij de vraag van de circusdirecteur waarom hij artiest wil worden ontroert, alsook zijn betekenisvolle antwoord dat hij ‘geen moederskind wil zijn’. Zo schetst Jagtenberg in soepele, precieze taal een fijnzinnig portret van een voorzichtig tegendraads jongetje dat gaandeweg ontdekt dat hij vooral naar zichzelf moet luisteren om zijn eigen weg te kunnen gaan.