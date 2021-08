Een gammele piano zonder poten

Jarenlang werd hij elke zondag van een donker hok naar het restaurant gereden in het Atlantic Hotel te Kijkduin. Stuiterend ging de C. Sauter uit 1978, made in West-Germany, over de ribbelige tegelvloer. Dan nam Henk Jan Heuvelink in smoking achter hem plaats en speelde twee of drie uur lang tijdens de brunch voor de Haagse families van jarige opa’s en oma’s. De muizen vraten toetsen weg, maar het klonk best. Op een dag kocht vastgoedbaron Chris Thünnessen, tevens geldschieter van de LPF, het hotel en moest alles meer cachet krijgen.

Er kwam een glazen vleugel die voor geen meter klonk, toen een witte. Heuvelink nam de Sauter over en bracht hem naar zijn antikraak-villa. „Op die houten vloer klonk hij geweldig. Toen ben ik voor het eerst muziek gaan schrijven.” Behalve gerammel en toetsen die een beetje stuiteren, hoorde hij vooral het laag lekker donker en het hoog mooi zingen. „Ik kreeg zoveel terug van dit instrument.” In zijn enthousiasme trapte hij het rechter pedaal scheef.

Foto Andreas Terlaak

Nu woont Heuvelink in een oud klooster in Beuningen, samen met zijn vrouw, de zangeres Marike Jager op wier albums de piano is te horen. Toen ze een theatertour deden wilde hij het instrument per se mee in de bus. Dat kon, maar dan moesten de poten afgezaagd. Nu wordt de piano ondersteund met blokken om hem niet om te laten vallen.

In de studio staat ook een zwarte Yamaha vleugel. „Ik had mezelf beloofd dat ik die mocht kopen als ik ooit de ruimte had. Maar eigenlijk speel ik toch altijd op deze. Op die vleugel klinkt het perfect, maar daardoor ook vlakker.” Als geluidstechnicus leerde hij hoe je alle bijgeluiden kan laten verdwijnen, zodat alleen de noten klinken. Maar zijn formele studie aan het competitieve conservatorium lag hem niet. Hij wordt liever door het instrument gestuurd.

Foto Andreas Terlaak

Hij speelt meestal met de boven- en onderkant open, zodat hij de snaren ook direct kan bespelen. En het allerliefst buiten. „Zoals je een gitaar meeneemt naar de camping, de ultieme vrijheid, biertje erbij. Maar dan op piano. Hij klinkt zo mooi buiten. Rustiger, open, meer in balans.” ‘Fully Tropicalised’ staat er op de achterkant, blijkbaar is hij bedoeld om onder alle omstandigheden goed te klinken. Meerdere zomerweken bracht de piano al door in de kloostertuin waar ze concerten geven in het groen. Afgelopen zomer trok iemand bij een zoveelste versleping door de bosschages de zijkant los. Jammer.

Door de jaren adviseerden verschillende stemmers hem om de Sauter op te geven. Niet iedereen snapt de charme van gerammel. Toen hij twee jaar geleden op reünie-tour was met de „oude mannen van Klein Orkest”, als vervangend toetsenist en enige profmuzikant van het gezelschap, speelden ze in Assen en daar zag hij in een hoekje een exacte kopie van de piano staan, als nieuw. „Ik informeerde of hij te koop was, want deze raakt een keer op. Maar ze zeiden dat er elk jaar een gerenommeerd Russische ballet langskomt waarvoor ze altijd die piano naar beneden moeten halen, in plaats van de dure vleugel.” Zie je wel, dacht hij, het is een instrument met karakter.