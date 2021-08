Een kudde wilde Aziatische olifanten trekt over de Yuanjiang-rivier in Yunnan, een provincie in Zuid-China. De dieren vertrokken in december uit hun natuurlijke habitat en zwierven in de tussentijd door landbouwgebieden en steden, tot zo'n 1.700 kilometer van hun normale leefgebied, natuurreservaat Xishuangbanna.

Foto Reuters