Dit is Mosul ook: een stad van liefde en muziek

De eerste keer dat Talal de stem van Huda Fakhri Tawfiq hoorde, bleef hij vier uur aan de telefoon hangen. De twee hadden net nummers uitgewisseld op Facebook om samen muziek te maken. Hij hield zijn oed, een Arabisch snaarinstrument, dicht bij zijn telefoon en begon te spelen. Zij zong vanaf de andere kant van de lijn met hem mee, van acht uur ’s avonds tot middernacht.

„Oh mijn ziel, oh mijn ziel, vergeten kost tijd!”, klonk het terwijl Huda het liefdeslied ‘Fursa akheera’ opvoerde (‘Een laatste kans’). Talal wist niet wat hem overkwam. In zijn 45-jarige carrière als muzikant in de Iraakse stad Mosul had hij nooit zo’n stem gehoord. Vastbesloten dit talent te ontmoeten, vroeg hij Huda of ze de muzieksessie wilde voortzetten in een café, het liefst de volgende dag. Dat wilde ze.

„Toen ik haar zag, hield ik nog meer van haar”, vertelt Talal Taha Shimali twee jaar later vanuit datzelfde café. De zestigjarige man met een kort zeeroversbaardje draagt een legergroen shirt en een pet met de ‘H’ van Huda, speciaal uitgezocht. Onder de snaren van zijn oed is eveneens een ‘H’ gegraveerd. En naast hem zit de echte Huda. „Hij is nogal verliefd op me, al vanaf dag één”, lacht de 44-jarige vrouw met zwarte hoofdoek en roze lippenstift. „Ik had iets langer de tijd nodig, een dag of drie.”

De geliefden zitten in een hoekje van het Mosul Book Forum, een literair café dat het goed doet onder plaatselijke dichters, muzikanten en hipsters. Aan de muren hangen oude stadgezichten en zwart-wit foto’s van Iraakse schrijvers. De kasten zijn gevuld met boeken in het Arabisch, Engels en Frans. Groepjes jongeren zitten een potje te kaarten of te schaken terwijl ze aan hun waterpijp sabbelen. „Sinds onze ontmoeting zitten we hier bijna iedere dag”, vertelt Talal. „Hier zien we wat Mosul ook kan zijn. Een plek waar mannen en vrouwen samen muziek kunnen maken.”

Tot voor kort was dat ondenkbaar, want de Iraakse stad ging van 2014 tot in 2017 gebukt onder het terreurbewind van Islamitische Staat. Iedereen die in verzet kwam, een ander geloof aanhing of simpelweg een sigaret opstak, kon rekenen op gruwelijke lijfstraffen of zelfs de doodstraf. Het verhaal van hoe Huda en Talal desondanks muziek bleven maken en nu samen verder willen, is meer dan een liefdessprookje. Het is een verhaal over de vrijheidsdrang van twee gewone Irakezen.

Geliefden Huda (44) en Talal (60) spelen het liefdeslied ‘Fursa Akheera’ (Laatste kans) in het Mosul Book Forum (fragment).

„We leefden in een openluchtgevangenis”, vertelt Huda over de periode dat IS in Mosul de scepter zwaaide. In die tijd zat ze vooral thuis ondergedoken, maar bleef ze stiekem zingen. „Als IS daarachter was gekomen, hadden ze m’n hoofd eraf gehakt”, schaterlacht ze. „Maar daar dacht ik niet aan, want als ik zing, vergeet ik de hele wereld.”

Talal moest als bekend muzikant extra op zijn hoede zijn. Veel van zijn vrienden waren al opgepakt toen op een dag een IS-strijder ook bij hem aanklopte om te vragen of hij nog muziek maakte. „Ik zei natuurlijk van niet, maar hij liet doorschemeren later te zullen terugkomen”, vertelt Talal, die daarop besloot zijn muziekboeken, viool, twee jawzas (een Iraaks snaarinstrument) en viola allemaal te verbranden. „Ik had die instrumenten met mijn eigen handen gemaakt”, zegt hij. „Het voelde alsof ik zelf in brand stond.”

Talal heeft meegemaakt hoe het anders kan. Toen hij in 1976 op vijftienjarige leeftijd werd aangenomen op de muziekopleiding, was Mosul een bruisend cultureel centrum. „Samen met Bagdad waren wij het Parijs van de Arabieren”, vertelt Talal, die destijds door heel het land op tournee ging. „Veel mensen waren hoogopgeleid, en vrouwen droegen toen nog nauwelijks de hijab. Bovendien was er geld voor cultuur en veel meer vrijheid dan nu.”

Hoe extreem het schrikbewind van IS ook was, de onderdrukking in Mosul begon volgens Huda en Talal al veel eerder. Allebei worstelen ze op hun eigen manier al decennialang met politieke repressie, religieus extremisme, ongelijkheid tussen man en vrouw en de altijd maar afkeurende blikken naar andersdenkenden. „IS was daar gewoon het laatste en ergste resultaat van”, aldus Huda.

Vrijheid is Irak nooit lang gegund: nadat Saddam Hoessein in 1979 alle macht naar zich toetrok, nam de politieke repressie ongekende vormen aan. Het jaar daarop begon de dictator de Iran-Irak-oorlog (1980-1988), waardoor Talal naar het front moest en na een ruzie met een officier vier jaar de cel in ging. Na zijn vrijlating brak de Eerste Golfoorlog uit (1990-1991) en brachten Amerikaanse sancties schrijnende armoede en honger. „Daarmee was het gedaan met cultuur”, aldus Talal.

Onder deze omstandigheden wonnen islamisten snel terrein. Om hen de pas af te snijden, begon Saddam de zogenoemde ‘Terugkeer naar het geloof’-campagne, een reeks maatregelen die Irak nog dieper het religieus conservatisme in trokken. Na de Amerikaanse invasie van 2003 en de val van Saddam duurde het niet lang voordat Al-Qaida het in Mosul voor het zeggen kreeg. „Ze dwongen me een briefje op de moskee te hangen waarin ik beloofde dat ik geen muziek meer zou maken”, vertelt Talal. „Daarom was IS voor mij eigenlijk niets nieuws.”

Terwijl Talal zijn vrijheden na zijn tienerjaren alsmaar verder zag slinken, had Huda die van kinds af aan al niet. Ze groeide op in een nest van tien broers en zussen met een strenggelovige vader. „Ik was dol op Mariah Carey, Whitney Houston en Celine Dion, maar van mijn vader mocht ik nooit zingen. Hij zag dat als een schande, zeker voor een vrouw.”

Deze denkwijze heeft volgens Huda, die een islamitische opleiding volgde, niets met de islam te maken. „Nergens in de Koran staat dat je geen muziek mag maken”, zegt ze. „Dat idee komt niet van het geloof, maar van de samenleving. Het probleem is dat conservatieve mannen graag vrouwen controleren.”

Lust naar vrijheid

Wie het Mosul Book Forum binnenloopt, krijgt het idee dat die samenleving stukje bij beetje aan het veranderen is. De jongeren in dit café lijkt het niets te kunnen schelen dat twee geliefden samen muziek maken en elkaars hand vasthouden – zonder getrouwd te zijn. En ook buiten deze progressieve bubbel, zo beweren Huda en Talal, bestaat in Mosul sinds de val van IS een grotere lust naar vrijheid dan ooit. Er is, zegt Huda, een „revolutie van de geest” gaande. „Na IS willen mensen muziek maken, zelf bepalen welke boeken ze lezen, vrij met elkaar van gedachten wisselen: alles wat IS verboden had. We proberen te vergeten hoeveel regels er waren.”

In het hoekje van dit café is dat niet zo moeilijk. „Iedereen hier weet dat we een stelletje zijn”, giechelt Huda.

Toch is er één probleempje: zowel zij als Talal is al getrouwd met een ander.

Voor Talal is dat zo’n ramp nog niet, want volgens de Iraakse wet kan hij gewoon een tweede vrouw trouwen. Zijn eerste vrouw vindt dat prima, beweert hij. „Ze weet dat ik ook van Huda houd, maar dat doet zij net zo goed”, zegt hij met een half verontschuldigend gebaar. Huda knikt. „We zijn goede vriendinnen geworden.”

Binnen haar eigen huwelijk is de ruimte voor polygame belevenissen een stuk beperkter. Nog afgezien van het feit dat Huda vijf kinderen heeft, is het voor vrouwen in Irak illegaal om een tweede echtgenoot te nemen. De andere oplossing, een scheiding van haar eerste man, is eveneens lastig, tenzij hij akkoord gaat. Zo niet, dan zal de rechter haar elke vorm van financiële ondersteuning ontzeggen als ze alsnog besluit te scheiden – en kan ze rekenen op een paria-status.

Huda’s man weigert te scheiden. Maar zij ziet geen andere optie. „Ik houd niet meer van hem, en hij allang niet meer van mij”, zegt ze. „Wat heb ik aan een man met geld die geen gevoelens voor me heeft?” Talal staart haar vol bewondering aan en slaakt een zucht. „Het is zo oneerlijk”, mompelt hij. „Ze zouden die wetten moeten veranderen.”

Maar daar wil Huda niets van weten. „Ik sta volledig achter de sharia”, zegt ze vastbesloten. Volgens haar geven de islamitische rechtsbeginselen achter de Iraakse huwelijkswetgeving vrouwen genoeg mogelijkheden om te scheiden. „Het probleem is opnieuw dat mannen die wetten naar hun hand zetten!”, zegt ze. „Net zoals mijn vader bedacht dat vrouwen niet zouden mogen zingen. Het zijn dezelfde ketenen.”

Bittere troost

Zolang de scheiding er niet komt en de liefde tussen Huda en Talal het café niet uit mag, blijft ook hun muzikale toekomst beperkt. Huda’s echtgenoot weet weliswaar dat Talal haar muziekles geeft, maar de concerten en tv-optredens waar de twee van dromen, zouden voor meer problemen zorgen. Een bittere troost is dat die droom misschien sowieso wat hoog gegrepen is in een stad die nog grotendeels in puin ligt. „Er bestaat geen toekomst voor muzikanten in Mosul”, stelt Talal somber vast. „Het talent is er, maar het geld ontbreekt, en de regering geeft ons geen enkele steun.”

De lichten in het café zijn al uit wanneer de eigenaar Huda en Talal voorzichtig duidelijk maakt dat hij eigenlijk allang gesloten is. Zoals wel vaker zijn de twee zo lang mogelijk blijven plakken om niet naar huis te hoeven. Ze staan op, zeggen de cafébaas gedag en verdwijnen de donkere stad in. Bij het oversteken pakt Talal heel even Huda’s hand beet.

Maanden later belt de muzikant met nieuws uit Mosul: na een zoveelste ruzie met haar man is Huda erin geslaagd hem te overtuigen van haar te scheiden. „We gaan binnenkort trouwen!”, vertelt Talal uitgelaten over de telefoon.

Maar voor het zover is, zit Huda eerst de gebruikelijke ‘bedenktijd’ van drie maanden uit – een islamitische regel die ze met liefde respecteert. In die tijd mag ze Talal niet zien. Dat weerhoudt hen er niet van samen muziek te maken. „Net als die eerste avond, vertelt Talal, speelden ze laatst weer ‘Een laatste kans’ via de telefoon. „Oh mijn ziel, oh mijn ziel, vergeten kost tijd”, klonk het opnieuw aan de andere kant van de lijn. „Geef mij de kans om te herstellen in jouw liefde. En te vergeten, te vergeten, te vergeten.”

Huda en Talal spelen samen het liefdeslied ‘Fursa Akheera’ (Laatste kans) van de Tunesische zangeres Thekra in het Mosul Book Forum (volledige versie).

Video Melvyn Ingleby.