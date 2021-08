De 'naïeve' SS'er: slaat de sympathie voor nazi's door?

Van een 'foute' Nederlandse baron tot een 'naïeve' puber die zich aansluit bij de SS: de laatste jaren verschijnen steeds meer boeken waarin WOII-daders centraal staan. Waarom lezen we zo graag over mensen die kozen voor het kwaad? En hoe onschuldig is deze boekentrend? Michel Krielaars gaat in gesprek met boekenredacteuren en historici Eva Peek en Jeroen van der Kris.