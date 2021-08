CBS: hoogste ondernemersvertrouwen sinds begin metingen in 2008

Ondernemers in Nederland zijn steeds optimistischer over de toekomst. Het vertrouwen nam in het begin van het derde kwartaal van 2021 toe naar het hoogste niveau sinds 2008, toen de Conjunctuurenquête Nederland voor het eerst werd afgenomen. Dat melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW vrijdagochtend.

Vooral in de horecasector nam het vertrouwen flink toe, maar ook andere bedrijfstakken zien de toekomst rooskleurig tegemoet. Alleen in de bouwsector is de stemming licht gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021. Ondanks de coronacrisis ervaart 32 procent van de ondernemers geen belemmeringen bij de bedrijfsactiviteiten. Wel kampte 23 procent van de bedrijven met een personeelstekort, met de zakelijke dienstverlening (35 procent) als uitschieter.

Uit de eveneens vrijdagochtend verschenen kwartaalcijfers voor de detailhandel blijkt dat de omzet in het tweede kwartaal van 2021 ruim 8 procent hoger lag dan in dezelfde periode in 2020. Vooral de non-foodsector had meer inkomsten, zo’n 12 procent. De voedingssector zag de omzet beperkt stijgen. Volgens het CBS verwachten detailhandelaren dat de omzet in het derde kwartaal per saldo zal afnemen.