Complotdenker Joost K. opgepakt in Spanje

Complotdenker Joost K., kompaan van de eerder opgepakte Micha K. en de veroordeelde Wouter R., is opgepakt in Spanje. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie in Den Haag vrijdag na berichtgeving van het AD. Samen met Micha K. en Wouter R. maakte Joost K. onder meer opruiende en bedreigende filmpjes over vermeende pedofielennetwerken en rituele kindermoorden in de jaren tachtig in de Zuid-Hollandse gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

De aanhouding van Joost K. in Spanje gebeurde op grond van een Europees aanhoudingsbevel, aldus een woordvoerder van het OM. Of en wanneer K. naar Nederland wordt uitgeleverd, kan justitie nog niet zeggen. Volgens het OM hitsen Joost K. en de twee anderen via hun op internet geplaatste video’s op tot gewelddadige acties. „Dus wie geeft ’m zijn welverdiende nekschot, die is een held”, zei Joost K. in een van die filmpjes over RIVM-baas Jaap van Dissel. Die zou volgens de complottheorie van de drie deel uitgemaakt hebben van een satanische pedofielennetwerk in Bodegraven.

Begin juli gaf de rechter het trio al de opdracht, op straffe van een dwangsom en uiteindelijk zelfs de cel, per direct te stoppen met de verspreiding van hun complottheorieën, waarvoor „geen enkel objectief bewijs” zou zijn. Om hun verhalen over onder meer de pedofielennetwerken te verspreiden, gebruikten zij hun Red Pill Journal, een online journaal dat per uitzending zo’n paar duizend kijkers trok. Micha K. werd vorige maand aangehouden in Noord-Ierland. Wouter R. werd eind juni veroordeeld tot zes maanden celstraf, onder meer voor bedreiging van Van Dissel.

