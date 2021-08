‘Na de staatsgreep van 1991 geloofde ik nog in de toekomst van mijn land, Rusland zou democratisch worden’

Er is ten minste één man die de mislukte staatsgreep van augustus 1991 en de ineenstorting van de Sovjet-Unie daarna een „geopolitieke catastrofe” noemt. Zijn naam is Vladimir Poetin, toen luitenant-kolonel bij de KGB, nu president van Rusland. Voor mij waren die augustusdagen van 1991 juist dagen van hoop. Na de coup van de communistische partij, de legerleiding en de geheime dienst – verenigd in het zogenoemde ‘Staatscomité voor de Noodtoestand’ dat de oude Sovjetmacht overeind wilde houden – kreeg ik juist geloof in de toekomst van mijn land. Rusland zou democratischer worden. Niet de centrale macht, maar de vrije menselijke wil zou op de eerste plaats komen.

Door die hoop was ik er dertig jaar geleden van overtuigd dat het goed was geweest dat het hoofdkwartier van de KGB daags na de nederlaag van de putschisten niet door de massa op straat was bestormd.

Fotograaf Oleg Klimov (1964) werkte van 1991 tot 2013 voor NRC. Hij maakte 22 jaar reportages in Rusland, Oekraïne en andere regio’s van de Sovjet-Unie, en ook in Joegoslavië, Afghanistan en Irak. Nu runt hij in Jantarni aan de Baltisch kust hotel Aquatoria.

Ik was er die avond bij toen duizenden burgers zich voor het hoofdkwartier van de KGB in Moskou verzamelden om, leuzen roepend en liedjes zingend, te protesteren tegen de rol van de geheime dienst tijdens de coup. Achter sommige ramen van het gebouw waren zandzakken zichtbaar. Automatische wapens zag ik niet. Waren die achter de zandzakken verstopt. Wie weet? Toen de meeste demonstranten toch maar weggingen bij het gebouw van de geheime dienst zei een KGB-officier tegen me, terwijl hij me in de ogen keek. „Jullie krijgen hier nog eens spijt van.” Ondanks zijn dreigende woorden had ik indertijd medelijden met hem. Want wij voelden ons de winnaars!

Nu ligt het anders. Drie decennia later is de vraag: hebben zij, de winnaars van vandaag, ook medelijden met ons, de verliezers van dit moment? Medelijden met die honderden politieke gevangenen en tientallen journalisten die worden vervolgd door de FSB, de opvolger van de KGB? Met die miljoenen burgers, wier passief kiesrecht is ontzegd, alleen omdat ze samenwerken met of geld doneren aan „buitenlandse agenten” of „ongewenste” dan wel „extremistische” organisaties?

Een naïeve vraag natuurlijk. Ik heb er ooit zelf antwoord op gekregen van een FSB-officier die het mij in een persoonlijk gesprek zo uitlegde. „Uw vrijheid is alleen mogelijk binnen het kader van ons systeem. Anders zal uw vrijheid ons systeem vernietigen”.

Kazan, augustus 1991

Toen het Staatscomité voor de Noodtoestand op maandag 19 augustus 1991 de coup pleegde tegen de presidenten Gorbatsjov (Sovjet-Unie) en Jeltsin (Rusland), werkte ik als fotojournalist voor de krant Vetsjernaja Kazan, het orgaan van de communistische partij in deze stad aan de Wolga. Hoofdredacteur Andrej Gavrilov hoorde bij het Gorbatsjov-kamp. Dankzij hem was de Vetsjernaja Kazan een vrij liberale en progressieve krant geworden.

Het partijcomité besloot na intern overleg dat foto’s toch iets beter waren dan niets

Binnen de censuur waren we in staat te verslaan hoe het leger in 1989 in Tbilisi een Georgische demonstratie uit elkaar had geslagen en daarbij negentien mensen had gedood. De censuur verbood aanvankelijk mijn foto’s van tanks en gewapende soldaten, bewerend dat we daarmee geheim militair materieel zouden onthullen. Maar Gavrilov zei de censor: „Oké, dan openen we de krant alleen met de kop ‘Tragische dagen in Tbilisi’ boven een verder lege pagina.” Het partijcomité besloot na intern overleg dat foto’s toch iets beter waren dan niets. We deden in die glasnostjaren ook verslag van de aardbeving van 1988 in Armenië, de anti-Armeense pogrom hetzelfde jaar in Soemgait in Azerbeidzjan, het etnisch conflict in de Fergana-vallei in 1989, het bloedbad van Osj in 1990, de oorlog in Karabach en van vele andere gebeurtenissen waarover we van de censuur niet zouden mogen berichten.

De nacht van de coup

Ik hoorde die maandag 19 augustus om vier uur ’s ochtends over de staatsgreep. Aangezien we een avondkrant waren, had de lokale leiding van de CPSU de hoofdredacteur ’s nachts al gebeld met de mededeling dat hij de voorpagina van krant die dag aan de eerste verklaring van het Staatscomité moest wijden. Omdat ik indertijd in mijn doka op de krant woonde, hoorde ik dat nieuws meteen.

Wij, jonge journalisten, waren ervan overtuigd dat de krant zich openlijk zou verzetten en Gorbatsjov zou steunen. Gavrilov had ons geleerd niet bang te zijn. Maar de oudere journalisten, ook Gavrilov zelf, achtten het verzet tegen de coup van de KGB juist levensbedreigend. Gavrilov zei: „Jongens, de perestrojka is voorbij. Als we repressie willen voorkomen, moeten we zwijgen. Dit is het begin van een 1937 [het jaar waarin Stalin de ‘grote terreur’ tegen honderdduizenden partij- en landgenoten ontketende – HS].” Waarna hij zich als een typische apparatsjik ziek meldde. Veel andere ambtenaren deden hetzelfde tijdens de putsch.

Verdedigers van het Witte Huis op de barricades, 21 augustus 1991.

FotoOleg Klimov Sovjetleider Gorbatsjov in 1990: een foto die Klimovs pro-Gorbatsjovkrant Vetsjernaja Kazan tijdens de putsch publiceerde.

Foto Oleg Klimov Orthodoxe priester zegent demonstranten bij het Witte Huis in Moskou, waar de Russische regering zetelde.

Foto Oleg Klimov Foto’s Oleg Klimov

Gavrilov was een begenadigd hoofdredacteur, maar ook een communist die de regels kende. Wij kenden die niet. Toen we om acht uur ’s ochtends op de redactie bijeen kwamen, lag de het communiqué van het Staatscomité klaar. Op straat was niets te zien. Geen protest was gepland. Iedereen luisterde naar de staatsradio, die alleen klassieke muziek uitzond.

We wisten niet wat te doen, maar moesten wel een krant maken. Ik stelde voor alleen foto’s te publiceren. Dat mocht niet van de uitvoerend secretaris van de hoofdredactie. Hij stemde er wel mee in dat we over een halve pagina een portret zouden afdrukken van Gorbatsjov, voorzien van het eenvoudige bijschrift ‘President van de Sovjet-Unie’. We wisten niet hoe het ging met Gorbatsjov: hield hij zich schuil, was hij ziek of al vermoord? Ik vond in mijn archief een foto van Gorbatsjov, gezeten op het balkon van het Russische parlement onder een brandende lamp zodat het leek of hij een heilige stralenkrans boven zijn hoofd had. Wij Sovjetmensen, ook onze lezers, waren gewend aan dit soort tekens als iets niet expliciet kon worden geschreven of getoond. We zetten de foto op de voorpagina met daaronder de verklaring van het Staatscomité. Toen de editie in een oplage van 200.000 exemplaren op straat verscheen, dreigde de CPSU meteen onze krant te sluiten. Ook zij begrepen ook de truc van het verhullende taalgebruik.

Moskou, augustus 1991

Nog dezelfde dag ging ik naar Moskou. Ik kwam er ’s avonds aan. Tanks, pantservoertuigen en soldaten in trucks reden over de Tuinring rond het centrum van de stad. Mensen, met ogen vol angst en afschuw, stonden op de stoep. Plots riep iemand: „De junta komt er niet door”. Aan de andere zijde hoorde ik: „Volk en leger zijn samen”. De omstanders reageerden instemmend op deze oproepen aan de militairen om te stoppen en zich bij de burgers aan te sluiten.

Ik besefte ik dat ik een van hen was. ‘Iets’ verenigde ons –arbeiders, studenten en docenten, wetenschappers, journalisten – op een verbazingwekkende manier. Los van alle geopolitieke theorieën, samenzweringen, intriges en schaamte die de dertig jaar na deze augustusdagen hebben overwoekerd, dit ‘iets’ was een simpel maar fundamenteel gevoel van vrijheid. Hoe banaal het ook klinkt, een geloof in de vrije wil van de mens. Natuurlijk waren er in 1991 honderden kolonels die vrijheid gevaarlijk vonden. Maar wij geloofden niet langer in die kolonels. Want wij waren met miljoenen (uit later opinie-onderzoek blijkt dat maar 7 procent van de burgers in 1991 achter de coup stond, HS).

‘Iets’ verenigde ons –arbeiders, studenten en docenten, wetenschappers, journalisten – op een verbazingwekkende manier

Op de Tuinring ging ik naar Agence France Presse en kreeg er 50 dollar voor een foto die het persbureau wilde publiceren. Harde valuta omwisselen naar roebels was in die tijd gevaarlijk en voor Sovjetburgers ook illegaal. Dus ging ik naar een valutakroeg in een toeristenhotel, kocht daar een pint bier voor $ 1,50 en stopte het wisselgeld in m’n zak. Daarna ging ik naar het toilet van de dollarbar, stal daar een rol wc-papier, die je in die tijd door de schaarste zelfs in Moskou niet voor roebels kon kopen, en vertrok ik naar het appartement van een vriend aan de rand van de stad om te slapen.

Onderweg in de metro vertelde iemand dat medestanders van Jeltsin barricades bouwden op de Kalinin-prospekt vlakbij het Witte Huis. Ik nam de metro meteen terug. Duizenden burgers waren daar die nacht samengestroomd. Jonge zakenlieden, die dankzij de perestrojka hun eerste bedrijfjes hadden opgezet, brachten thee en warme pap. Ik offerde mijn gestolen toiletpapier.

De dag van de overwinning

De barricades hielden stand. De volgende dag hield Jeltsin op het balkon van het Witte Huis zijn overwinningsspeech. Voor een menigte van duizenden kondigde de Russische president de „triomf van het goede over het kwade” aan.

Een paar uur eerder had ik thee gedronken en broodjes gegeten in het ambtenarenbuffet van het regeringsgebouw en gepraat met de kantinemeisjes. Jeltsin had de avond ervoor ook thee met hen gedronken en gesproken over de vrijheid die „naar ons toe zou komen en nooit meer zou weggaan”.

Jeltsin verklaart op 21 augustus 1991 de overwinning op de putschisten. Foto Oleg Klimov

Toen Jeltsin later die dag op het balkon zijn toespraak hield, keken deze buffetvrouwen vanuit de kantine toe. Ik fotografeerde ze samen met Jeltsin in één beeld. Ten eerste omdat het voor mij een voortzetting was van het gesprek dat de president eerder met de koks had gevoerd en ten tweede omdat het de verbeelding was van de belofte van de Lenin dat uiteindelijk „elke keukenmeid de staat kan leiden”.

Augustus 2021

Indertijd leek het fiasco van de coup een historische realiteit: het einde van de Sovjettijd. Maar was dit, terugblikkend, wel de objectieve werkelijkheid en van welke geschiedenis waren deze drie augustusdagen dan het einde? Keukenmeiden mogen de staat nog steeds niet besturen. Anderzijds hoef ik geen wc-papier te stelen omdat de winkels vol liggen en kunnen dollars vrij worden omgewisseld.

Tegenwoordig worden de „verdedigers van de democratie” uit 1991, mensen zoals ik, op zijn best romantici genoemd. We waren inderdaad romantici, ieder op z’n eigen manier. Het probleem was echter dat onze samenleving, ontmenselijkt door zeventig jaar dictatuur van de communistische partij, slechts drie dagen weerstand kon bieden aan geweld tegen onze samenleving. Drie dagen waren we bereid onze persoonlijke verantwoordelijkheid te dragen. Maar we bleken niet klaar voor constante zelfontplooiing, solidariteit en zelforganisatie.

We werden weer die gehoorzame meerderheid van daarvoor. Het geloof in de vrije menselijke wil maakte plaats, eerst voor geloof in God en daarna voor geloof in de Leider.

Toch is deze afloop van augustus 1991 niet het einde van de geschiedenis.

19 augustus Mislukte putsch

In augustus 1991 waren er in Rusland twee presidenten. Gorbatsjov was president van de Sovjet-Unie en leider van de communistische partij (CPSU). Jeltsin was in juni gekozen tot de eerste president van Rusland. Andere Sovjetrepublieken wilden dat voorbeeld volgen. De Sovjet-Unie dreigde uiteen te vallen. Gorbatsjov wilde daarom de oude centralistische éénpartijstaat omzetten in een echte federatie. In augustus zou die hervorming haar beslag krijgen. Om dat te verijdelen verenigde een groep orthodoxe communisten zich met de top van het leger en de geheime dienst KGB in een ‘Staatscomité voor de Noodtoestand’. Maandag 19 augustus pleegden ze hun putsch: om het „moederland te redden uit de chaos”, aldus hun eerste communiqué. Gorbatsjov was niet in het Kremlin, maar met vakantie op de Krim. Jeltsin was wel in Moskou en organiseerde in het Witte Huis, waar de Russische regering zetelde, het verzet tegen de coup. In de loop der dagen kreeg hij steeds meer steun van de bevolking. Op 21 augustus gaf het Staatscomité zich gewonnen. De mislukte coup luidde het einde in van de Sovjet-Unie. Gorbatsjov verloor na de putsch zijn gezag. In december 1991 werd de Sovjet-Unie officieel ontmanteld.

Vertaling en bewerking: Hubert Smeets

