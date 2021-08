Een moeder in een vlot vakantiejurkje, met haar zoon – puberleeftijd – nonchalant op teenslippers, in een zwem-short en T-shirt, fietsen voor me.

Ik hoor de moeder aan haar zoon vragen: „Wil je begraven of gecremeerd worden?” Zijn antwoord versta ik niet.

Moeder weer: „Daar moet je toch eens over nadenken.” Zoon mompelt iets onverstaanbaars. Dan zegt hij: „Weet je wat zo vreselijk is?” Ik spits m’n oren, nu wordt het serieus.

Hij vervolgt: „In een natte zwembroek skeeleren, dan plakt alles zo.”