VVD en D66 praten vanaf volgende week weer met andere partijen over formatie

Begin volgende week kunnen VVD en D66 met andere partijen in de Tweede Kamer gaan praten over de formatie van een nieuw kabinet. Die inschatting heeft informateur Mariëtte Hamer donderdag in een brief gedeeld met Kamervoorzitter Vera Bergkamp. VVD en D66 zijn volgens Hamer genoeg opgeschoten met het schrijven van een raamwerk voor een regeerakkoord, dat andere partijen nu kunnen aanschuiven.

Hamer adviseerde VVD en D66 eind juni om samen de basis te leggen voor een regeerakkoord, nadat zes weken onderhandelen onder haar begeleiding nergens toe had geleid. De partijen zijn daarmee aan de slag gegaan, „ook in de recesperiode”, schrijft Hamer donderdag in haar brief. „Mijn inschatting is dat het proces inmiddels zover gevorderd is dat de gesprekken met de andere vier beoogde partijen begin volgende week kunnen worden gevoerd.” De vier mogelijke coalitiepartners zijn CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie.

Dat Hamer de Tweede Kamer donderdag een update geeft over de stand van zaken in de formatie, komt doordat voorzitter Bergkamp haar daar woensdag om heeft gevraagd. Niet alleen parlementariërs willen graat weten hoe het ervoor staat, ook „vanuit de samenleving” leeft die vraag, schreef Bergkamp aan de informateur. De formatie duurt nu 152 dagen - nog altijd minder dan de formatie van Rutte III, die met 225 dagen de langste uit de Nederlandse politieke geschiedenis was.

Tot nu toe verloopt de formatie zeer moeizaam. Eerst vanwege het politieke tumult rondom VVD-leider Mark Rutte en diens vervlogen herinneringen aan gesprekken over toenmalig CDA-prominent Pieter Omtzigt tijdens de eerste formatieonderhandelingen. Later, toen de rust enigszins was teruggekeerd, bleken er grote tegenstellingen te bestaan tussen de wensen van de partijen. Zo willen PvdA en GroenLinks alleen samen in een regering, maar vinden VVD en CDA dat zo’n kabinet te links wordt.