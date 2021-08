‘Vier op de tien profvoetballers zegt dat racisme regelmatig voorkomt in betaald voetbal’

Vier op de tien mannelijke profs in de Eredivisie en de Eerste Divisie zegt dat racisme regelmatig voorkomt in het betaald voetbal. Ondertussen ervaart 22 procent het onderwerp als een taboe. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het onderzoeksbureau Mulier Instituut, een sportonderzoeksinstituut dat onderzoek deed naar racisme en discriminatie in betaald voetbal bij mannen.

De vragenlijst werd ingevuld door 118 spelers, terwijl deze naar 1.044 spelers werd gestuurd. Het aantal spelers uit de Eerste Divisie en de Eredivisie is in deze peiling gelijk verdeeld, laat onderzoeker Rens Cremers donderdag weten aan NRC. Hoewel jonge spelers en voetballers met een migratieachtergrond licht oververtegenwoordigd zijn in de peiling, is het onderzoek volgens Cremers alsnog representatief. Dat 11 procent van de gevraagde spelers meededen met de peiling, kan volgens Cremers ook komen juist door het taboe dat sommige voetballers wellicht ervaren op het bespreken van racisme. Uit de peiling blijkt echter ook dat 37 procent van de ondervraagden geen taboe ervaart op het bespreken van racisme.

Bespreekbaar maken

Van de respondenten heeft 14 procent zelf ooit te maken gehad met discriminatie. Onder het aantal spelers met een migratieachtergrond is dit percentage hoger: daar had 27 procent ooit last van discriminatie. Het aantal spelers met een migratieachtergrond dat taboe ervoer racisme te bespreken was ook groter; daar was het zo’n 31 procent.

Bijna alle ondervraagde voetballers vinden het belangrijk dat er aandacht is voor het tegengaan van racisme in het betaald voetbal (91 procent). Verder wil 98 procent dat het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en de Vereniging van Contractspelers (VVCS). Tegen spelers die racistische opmerkingen maken of tegen het publiek dat in spreekkoren spelers discrimineert, moet hard worden opgetreden, vindt ruim 95 procent van de respondenten.

Lees ook: Seedorf bij Raad van Europa: niet alleen blijven praten over racisme