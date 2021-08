Taliban veroveren Ghazni, belangrijke stad richting hoofdstad Kabul

De Taliban hebben sinds donderdag ook de stad Ghazni in handen. Het is daarmee de tiende Afghaanse provinciehoofdstad die de strijders van de terreurbeweging in een week tijd hebben veroverd, melden internationale persbureaus. De stad is van strategisch belang voor de beweging omdat het aan een snelweg richting hoofdstad Kabul ligt. Ondertussen blijkt uit beelden op sociale media dat er eveneens gevechten gaande zijn in Tarin Kowt in de provincie Uruzgan, waar Nederlandse militairen met Kamp Holland waren gevestigd tijdens de missie in Afghanistan. De beelden zijn gedeeld door een Uruzganveteraan.

Ghazni, met 270.000 inwoners, is veroverd na zware gevechten. Het is niet bekend hoeveel slachtoffers daarbij zijn gevallen, de Taliban beweren dat er veel soldaten zijn gedood of gevangengenomen. Amerikaanse inlichtingendiensten zeiden eerder deze week te vermoeden dat Kabul binnen negentig dagen in handen kan vallen van de Taliban. In Kandahar is de Taliban inmiddels ook opgerukt, daar claimen de strijdkrachten de gevangenis ingenomen te hebben. Kandahar is de tweede stad van het land.

Lees ook: Amerikaanse militairen zien machteloos toe hoe het Afghaanse leger overrompeld wordt door de Taliban

Verlenen asiel

Het demissionair kabinet in Nederland is, afgezien van Afghaanse tolken, niet van plan meer Afghanen naar Nederland te laten komen. Dat meldt persbureau ANP. De regering denkt dat het namelijk tot een „niet-beheersbare” toename van asielaanvragen zou leiden. Afghanen die als tolk voor Nederlandse militairen hebben gewerkt, lopen gevaar. De Taliban ziet ze als verraders. Maar voor anderen die met Nederland hebben samengewerkt, zoals beveiligers of logistieke medewerkers, is het kabinet „terughoudend” met het verlenen van asiel.

Denemarken heeft besloten alle huidige en voormalige medewerkers van de ambassade of het leger te evacueren vanwege de situatie in het land. Iedereen die de afgelopen twee jaar heeft samengewerkt met de Denen kan een tijdelijke verblijfsvergunning van twee jaar krijgen. Dat geldt ook voor hun families. Ook Duitsland is van plan om Afghanen die de Duitsers hebben geholpen en hun families visums te geven.