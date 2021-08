De series van week 32: Brand New Cherry Flavor, Disparu à Jamais en Marvel’s What If…?

Brand New Cherry Flavor

In deze thrillerserie probeert een jonge filmregisseur voet aan de grond te krijgen in het Los Angeles van de jaren negentig. Na een gruwelijke gebeurtenis komt ze echter op een ander pad terecht, een pad vol „seks, magie, wraak − en katjes”. De makers lijken geïnspireerd door het werk van David Lynch (en dan vooral Mulholland Drive). Met Rosa Salazar en Catherine Keener. Netflix, 8 afleveringen.

Disparu à Jamais (Gone For Good)

Een Franstalige serie gebaseerd op een boek van misdaadauteur Harlan Coben. Guillaume verloor op tragische wijze zijn geliefde. Tien jaar later lijkt het zijn leven weer op de rails te hebben. Maar dan verdwijnt zijn vriendin Judith. Alweer de vijfde Coben-verfilming. Netflix, 5 afleveringen.

Modern Love 2

De populaire essayrubriek over liefde en relaties van de New York Times werd in 2019 omgebouwd tot een tv-serie. Ook het nieuwe seizoen vertelt romantische verhalen die eerder in de krant stonden. Deze keer doen onder meer Minnie Driver, Zoë Chao en Kit Harington mee. Amazon Prime, 8 afleveringen.

Marvel’s What If…?

Wat als Captain America een vrouw was? En wat als Black Panther de ruimte in gaat? Dat soort vragen worden beantwoord in een nieuwe animatieserie van superheldenproducent Marvel. Elke aflevering vertelt een verhaal waarin dingen net iets lopen dan in de ‘gewone’ tijdlijnen van de films. Chadwick Boseman werkte voor zijn dood nog mee aan deze serie. Disney+, 9 afleveringen (wekelijks).