Wie heeft nog nooit gedacht: dát ga ik vaker doen, om het vervolgens bij die ene keer te laten?

Ergens in mei, toen de lente nog stééds niet was doorgebroken, kwam Pamela Reif in mijn leven. Een Duitse fitgirl met miljoenen volgers op YouTube. Ik had nog nooit van haar gehoord, maar nadat ik ‘happy’ en ‘work-out’ had ingevuld op m’n iPad toverde het algoritme haar sportfilmpjes tevoorschijn.

Precies wat ik nodig had tegen mijn toenemende somberte. Springen en dansen op vrolijke muziek, met volop keuze tussen korte en langere sessies, tussen relaxte en meer intensieve oefeningen. Gewoon thuis, zonder ingewikkelde benodigdheden of weer dat moest meewerken.

Leuk, makkelijk, een instant goed gevoel – gedragswetenschappers hebben inmiddels uitvoerig bewezen dat het allemaal helpt om gezonde (en ongezonde…) gewoontes aan te leren en vol te houden. Vergeet discipline en doorzetten. Denk gemak en genot.

Maar zelfs dan kan het bij een eenmalige positieve ervaring blijven, in plaats van een regelmatige gewoonte. Wie heeft nog nooit gedacht: dát ga ik vaker doen, zonder het ooit weer te doen?

De afgelopen weken hebben we schrijfoefeningen gedaan voor het versterken van prettige emoties en het verwerken van minder plezierige ervaringen. Maar pen en papier zijn ook nuttig voor het opbouwen van gewoontes. Wie een doel uitwerkt naar concreet gedrag heeft meer dan tien keer meer kans van slagen, blijkt uit onderzoek van onder meer John Norcross, psycholoog en schrijver van Changeology, 5 Steps to Realizing Your Goals and Resolutions.

Wie heeft nog nooit gedacht: dát ga ik vaker doen, zonder het ooit weer te doen?

Gewapend met die kennis maakte ik een plannetje om Pamela dagelijks te zien. Wanneer was een goed moment? In de ochtend, uiterlijk voor de lunch. Hoelang? Een kwartier als ik voldoende tijd en energie had; haar kortste video (3 minuut 25) bij weinig. Wat kon me aan haar herinneren? Sportmatje in het zicht zetten (niet nodig voor de oefeningen, wel voor m’n onderburen).

Plus, ik ben als zoveel mensen: een beetje sociale verantwoording én een leuk vooruitzicht helpen. Dus sprak ik met mijn broer af dat ik hem iedere dag een berichtje zou sturen als ik voor de lunch had gesport. En na zeven ochtenden mocht ik nieuwe sportschoenen voor mezelf kopen.

Eén keer liet ik het afweten. Maar de volgende dag pakte ik de draad weer op. Voor ik het wist, waren de schoenen binnen. En na nog een paar weken berichtjes sturen en cadeautjes verdienen, zat de gewoonte er zo goed in, dat ik geen externe steun meer nodig heb. Mijn brein weet inmiddels dat Pamela me altijd energie en een glimlach bezorgt. Dat is beloning genoeg.

Leuk, gemakkelijk, gezellig, het werkt allemaal. Schrijf daarom deze week een actieplan om een positieve gewoonte te beginnen of te versterken op basis van die ingrediënten. Of het nou gaat om bewegen, genoeg rusten en slapen, voldoende sociaal contact opzoeken, het kan allemaal. De vragen zijn onder andere gebaseerd op het boek van Norcross, Elementaire Gewoontes van James Clear en De Ladder van Ben Tiggelaar.

Overigens allemaal leestips voor de zomer. Maar voordat u in een bekende valkuil trapt die verandering in de weg staat – namelijk, ik moet eerst meer wéten – stel een plan op voor een gewoonte en ga het dóén.

Week 6: Welke gewoonte wil ik starten of versterken? Werk uw doel uit naar concreet gedrag.