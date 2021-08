President Madagaskar ontslaat al zijn ministers

President Andry Rajoelina van Madagaskar heeft woensdagavond al zijn ministers ontslagen. Dat gebeurde enkele weken nadat de Malagassische politie zes verdachten oppakte die volgens de autoriteiten een couppoging wilde plegen. Rajoelina heeft woensdagavond geen reden gegeven voor het ontslag, maar afgelopen weekend had hij op televisie kritiek geuit op het functioneren van zijn ministers. Dat melden persbureaus AFP en Reuters. Rajoelina gaat samen met premier Christian Ntsay nieuwe opvolgers benoemen.

De prestaties van de ministers waren „onbevredigend”, zei Rajoelina afgelopen weekend. Hij vergeleek de regering met een voetbalteam: soms moet je wisselen als er „mislukkingen” zijn. „Er komt verandering aan en dat gaat hen aan die hun werk niet goed uitvoeren.”

Vorige week zijn er nog eens 21 verdachten opgepakt vanwege wat volgens Rajoelina een couppoging en een complot om hem te vermoorden was. Onder de verdachten zijn twaalf mensen die werkzaam zijn bij de krijgsmacht. Daarmee staat het totale aantal arrestaties nu op 27.

De politieke situatie in Madagaskar is al langer onrustig. Rajoelina kwam in 2009 voor het eerst aan de macht, nadat de toenmalige president Marc Ravalomanana door het leger was gedwongen de macht over te dragen aan hem. De internationale gemeenschap noemde dat toen een staatsgreep. Bij presidentsverkiezingen in 2019 kwam Rajoelina opnieuw aan de macht. Claims over fraude zijn door een Malagassische rechter verworpen. Sinds eind vorig jaar kampt het land met een hongersnood die wordt veroorzaakt door extreme droogte.