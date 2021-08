Ook Rabobank ziet winst flink stijgen door economisch herstel

In navolging van ING en ABN Amro heeft ook de Rabobank de eerste zes maanden van dit jaar afgesloten met een stevige winst. De bank boekte een nettowinst van bijna 2,2 miljard euro, zo meldt de bank donderdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Een forse stijging, in dezelfde periode vorig jaar was de winst 227 miljoen euro.

De gunstige economische vooruitzichten zorgen ervoor dat Rabobank 274 miljoen euro uit zijn voorzieningenpot kon laten vrijkomen. Vorig jaar werd daar nog 1,4 miljard in opzij gezet voor het geval klanten hun leningen niet konden terugbetalen. De winst valt daarnaast toe te schrijven aan de stijgende aandelenmarkten, waardoor de bezittingen van Rabobank meer waard werden. De bank zag de inkomsten stijgen tot 6,1 miljard euro in de eerste zes maanden van dit jaar, een groei van 17 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. De operationele kosten namen licht toe tot 3,1 miljard euro.

De bank merkt op dat de gevolgen van de coronapandemie relatief beperkt blijven voor klanten. Dankzij de steunpakketten van het kabinet zijn er nog relatief weinig klanten geweest die hun leningen niet konden betalen. Ook profiteerden zakelijke klanten van Rabobank van de hogere grondstofprijzen, die onder meer boeren ten goede kwamen.

„Ondanks verdere lockdown-maatregelen is er een flink economisch herstel zichtbaar in de eerste helft van 2021, dankzij de grote beschikbaarheid en distributie van vaccins,” aldus Rabobank-topman Wiebe Draijer in het halfjaarverslag. Dat de verwachte terugval in kredietwaardigheid van bedrijven niet heeft plaatsgevonden, is volgens de topman onder meer te danken aan de steunpakketten van het Nederlandse kabinet. Wel houdt de bank er rekening mee dat sommige klanten het nog moeilijk krijgen als de steunpakketten op hun einde lopen.

Lage marktrente

De bank noemt de huidige rentestand een „structurele uitdaging”. Door de negatieve marktrente zag Rabobank in het eerste halfjaar van 2021 de rente-opbrengsten met 142 miljoen euro verminderen, een daling van 3 procent. De rente die de ECB aan banken heeft opgelegd, zet de winstmarges op leningen onder druk en maakt het lastig de tegoeden van spaarders te herinvesteren. Net als ABN Amro, ING en de Volksbank is ook Rabobank dit jaar negatieve rente gaan rekenen voor particuliere spaarders. In eerste instantie ging het om spaarders met een tegoed van meer dan 250.000 euro; sinds 1 juli betalen ook klanten met een tegoed vanaf 100.000 euro spaartegoed een half procent rente.

Eerder dit jaar kwam Rabobank klanten tegemoet die in de periode van dalende marktrente consumptieve kredieten hadden lopen met een hoge rente; de bank stortte hen de te veel betaalde rente terug.