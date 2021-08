Ondanks miljoenen geboekte reizen voor deze zomer draait TUI nog veel verlies

Nederlanders, Duitsers en in mindere mate ook de Britten gaan weer op vakantie en daar profiteert TUI Group van. Voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie kwam bij het grootste vakantieconcern van de wereld het afgelopen kwartaal meer geld binnen dan eruit stroomde. TUI meldde donderdag een positieve kasstroom van 320 miljoen euro.

„Voor het eerst sinds het begin van de pandemie verbranden we geen cash meer”, zei een opgeluchte Fritz Joussen, bestuursvoorzitter van TUI. De groep presenteerde de resultaten over het derde kwartaal dat bij TUI tot 30 juni jongsleden liep.

In de aanloop naar het hoogseizoen kwam bij TUI door alle reisbeperkingen de kwartaalomzet uit op 650 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was dat 72 miljoen euro. Het kwartaalverlies bedroeg afgelopen kwartaal bijna 940 miljoen euro.

De Balearen, een Spaanse groep eilanden, en de Griekse eilanden Kreta en Rhodos waren de populairste vakantiebestemmingen afgelopen kwartaal.

Geen voorspellingen

Topman Joussen sprak donderdag van een „succesvolle herstart” van de activiteiten. Hij prees de voortgang die Europese landen maken met het vaccineren van burgers. Daarbij liet hij in het midden of hij vindt dat gevaccineerden meer vrijheden zouden moeten krijgen dan niet gevaccineerde, maar wel negatief op het coronavirus geteste vakantiegangers.

De Duitse bestuursvoorzitter waagde zich evenmin aan een voorspelling voor het naseizoen of voor komende winter. Door alle onzekerheid over besmettingen en reisadviezen boeken vakantiegangers steeds later, aldus Joussen.

Lees ook het interview met Arjan Kers, directeur TUI Nederland van 3 februari 2021: ‘Iedereen heeft recht op vakantie. Geef ons perspectief’

Voor deze zomer zijn er nu 4,2 miljoen boekingen gedaan bij TUI – waarvan 1,5 miljoen sinds mei. Duitsers, Nederlanders en andere reizigers vanaf het Europese vasteland boekten volop – met hier en daar een dip bij een veranderend reisadvies. De Britten boeken pas sinds half juli weer volop, meldt TUI. Rond die tijd werden de meeste beperkingen in het Verenigd Koninkrijk opgeheven.

Nieuwe financiering

TUI Group bereikte in juli een nieuwe financieringsovereenkomst met een consortium van banken. Het beschikt nu over een krediet van 4,7 miljard euro tot half 2024. Daarmee wil de groep onder meer snel de financiële steun van de Duitse overheid afbouwen. Duitsland hielp TUI in totaal met 4,3 miljard euro.

Joussen meldde donderdag ook dat TUI op koers ligt met het al eerder aangekondigde besparingsprogramma. Doel is om 400 miljoen euro te snijden in de kosten. Ook verkocht het concern de afgelopen maanden 21 hotels. Dat leverde circa 541 miljoen euro op, en in 2023 nog eens 130 miljoen.

Anders dan sommige concurrenten heeft TUI Group een breed scala aan eigen bezittingen, zoals hotels, vliegtuigen en cruiseschepen. Die drukten zwaar op de begroting tijdens de coronacrisis.