Normal People (●●●●●) is een ongekend intiem liefdesportret

Normal People Van: Lenny Abrahamson. Met: Daisy Edgar-Jones, Paul Mescal Vrijdag, NPO3, 22.10 uur. En via NPO Start. 12 afleveringen van ca. 30 minuten. ●●●●●

Het is niet gek dat de serie Normal People in 2020 een sensatie werd in Groot-Brittannië en Ierland. Een verfilming van een geliefd boek met twee geweldige hoofdrolspelers en een meeslepend verhaal vol met emotie en seks zou niet geruisloos aan mensen voorbij gaan. Iets verrassender is het feit dat het lang duurde voordat de serie te zien is bij een Nederlandse tv-zender. In tijden van streamingdiensten als Netflix zijn we het niet meer gewend om lang te wachten op grote buitenlandse series. Gelukkig kan iedereen via de NPO nu zelf ontdekken waarom Normal People de grootste hit van het jaar werd op de BBC iPlayer (de Britse versie van NPO Start).

De serie volgt net als het boek van de Ierse schrijfster Sally Rooney de relatie tussen Marianne (Daisy Edgar-Jones) en Connell (Paul Mescal) over een periode van meerdere jaren. De liefdesgeschiedenis begint aan het einde van hun middelbareschooltijd in een West-Iers dorp en wordt voortgezet tijdens hun studietijd in Dublin. Het gaat regelmatig aan en uit, soms hebben ze amper contact. Er zijn andere partners in hun leven, maar de twee weten dat ze met niemand anders ooit dezelfde band zullen hebben. „Zo is het niet met andere mensen”, concludeert Marianne na een vrijpartij, ergens ongeveer halverwege de serie. Toch lukt het de twee niet om een stabiele relatie te onderhouden. Door miscommunicatie, koppigheid en weggestopte emoties, maken ze het elkaar ontzettend moeilijk.

De makers weten de clichés van het coming of age-genre steeds te ontwijken met een gelaagde, volwassen aanpak. Het boek wordt daarbij trouw gevolgd, Roony zelf schreef mee aan een aantal afleveringen. Edgar-Jones en Mescal vallen in dit ongekend intieme liefdesportret niet genoeg te prijzen: de twee nieuwkomers (voor Mescal was het zelfs zijn eerste televisierol) dragen het geheel op hun schouders met onbevreesd acteerwerk.

Intelligente loner

Marianne is aan het begin van het verhaal een intelligente loner uit een rijk maar liefdeloos gezin. Ze doet zeer bijdehand tegen leraren, vrienden heeft ze niet. Connell lijkt in alles haar tegenpool: sportief, populair, een jongen uit de arbeidersklasse. Zijn moeder is schoonmaakster in het huis waar Marianne woont. Ondanks de tegenstellingen blijken Marianne en Connell twee verwante zielen met een vergelijkbare, vaak sombere kijk op de wereld. Op hun eigen manier voelen ze zich eenzaam en niet helemaal begrepen. Connell is net als Marianne slim, maar ook onzeker. Hij kan zichzelf soms moeilijk uiten. Ze gaan in eerste instantie een geheime relatie aan omdat ze niet willen dat iemand op school iets te weten komt.

Het eerste geflirt bouwt op naar een seksscène met een zeer intiem karakter, teder en ietwat ongemakkelijk. Seks zal de rest van de serie een essentieel onderdeel blijven, iets wat de gemoederen in de Britse media flink bezighield. Zoveel naakt was niet eerder te zien in een BBC-serie. Nergens voelen deze momenten plat of onnodig. Het is onderdeel van de evolutie van de personages, bijvoorbeeld wanneer Marianne in andere relaties haar grenzen opzoekt met BDSM, bondageseks. Door filmcritici wordt – terecht – geklaagd over het preutser worden van mainstreamfilms, zeker blockbusters met superhelden zijn over het algemeen ongelofelijk seksloos. In serieland is het wel anders, met Normal People als een goed voorbeeld. De intimiteitscoördinator, iemand die op de set zorgt voor het professioneel verloop van seksscènes, moet een hele kluif gehad hebben aan deze productie. Dat betaalt zich uit: Edgar-Jones en Mescal hebben een unieke chemie en voelden zich duidelijk op hun gemak. Dat de verdeling qua naakt tussen beiden gelijk verdeeld was hielp ook, vertelde Edgar-Jones vorig jaar tegen The New York Times.

Seksualiteit is uiteindelijk één van de schakels in het grotere geheel. Normal People gaat ook over machtsverhoudingen binnen relaties, klasseverschil, volwassen worden en omgaan met eenzaamheid, ook als je niet alleen bent. „Ik ben mijn hele leven eenzaam geweest”, vertelt Marianne op een gegeven moment. „Ik weet wat je bedoelt”, zegt Connell. Dit zijn twee mensen die elkaar begrijpen en elkaar nodig hebben. Tijdens een van de mooiste momenten van de serie wonen ze allebei in andere landen. Ze praten via een videoverbinding over het leven en hun problemen. Marianne houdt de camera aan terwijl Connell gaat slapen met de laptop naast zijn bed. Als kijker hoop je dat ze elkaar snel weer in de armen sluiten, ook al vrees je voor de dingen die daarna weer fout kunnen gaan.