Leven met Covid, stap 1: we hebben een plan nodig

Alle volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar die dat willen kunnen eind augustus volledig gevaccineerd zijn tegen Covid-19. Daarmee hebben zij een kleinere kans om besmet te raken en zijn ze beschermd tegen ernstig ziek worden (76-90 procent bescherming voor IC-opname). Ook is er een kleinere kans om het virus door te geven. Weliswaar belandt een enkeling nog volledig gevaccineerd in het ziekenhuis, maar op populatieniveau gaat dat om uitzonderingen. Daarmee wordt de vraag hoe we naar de toekomst kijken steeds prangender.

Helen Siers, arts Maatschappij + Gezondheid/infectieziektebestrijding, Hugo Touw intensivist en Robin Peeters internist en voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging, Alec van Veenendaal intensivist, Marleen Kraaij-Dirkzwager vrijgevestigd arts Maatschappij + Gezondheid, Ashis Brahma arts infectieziektebestrijding en forensisch geneeskunde en Shakib Sana huisarts, bestuurslid Landelijke Huisartsenvereniging Kring Rotterdam.

Blijven we investeren in een testmaatschappij? Gaan we heel 50+ Nederland boosteren? Hoe solidair zijn we met landen waarin grote vaccintekorten zijn, om te zorgen dat ook zij kunnen worden gevaccineerd? Daarmee zorgen we niet alleen voor onze medemensen, maar verkleinen we ook de kans op het ontwikkelen van nieuwe varianten. Wij pleiten daarom voor meer visie op de langere termijn en bijbehorende investeringen, passend bij de uitgangspunten van de Nederlandse infectieziektebestrijding: doelmatige inzet van middelen, testen bij klachten, voldoende menskracht voor voorlichting, bron- en contactonderzoek en advies op maat bij uitbraken.

We vinden het pijnlijk dat we nog steeds onnodig veel patiënten zien met een ernstige Covid-infectie. Dit kan voorkomen worden wanneer het lukt om iedere Nederlander goed te informeren met voor hem of haar passende informatie. Telkens weer legt de coronacrisis ongemakkelijke ongelijkheden in onze maatschappij bloot: zowel de vaccinatiegraad als de risicofactoren voor ernstige Covid (overgewicht, suikerziekte etc.) pakken ongunstig uit in wijken met een lagere sociaaleconomische status of barrières tot (preventieve) zorg. Daadkrachtige zorgprofessionals bundelen de krachten vanuit GGD’s, gemeenten, huisartsenpraktijken en ziekenhuizen. Zij gaan de wijken in om mensen te bereiken met voor hen passende informatie en vaccinatie. Dit is arbeidsintensief en zal langdurig nodig zijn om voldoende effect te bereiken.

Specifieke aandacht is nodig om jongeren en jongvolwassenen te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze. Bij de meeste jongeren en gezonde volwassenen verloopt een Covid-infectie mild, maar ook na een milde infectie ontwikkelt een klein deel long Covid. Hoe vaak? De cijfers wisselen per onderzoek. De meest maatgevende uitkomsten bij volwassenen is wel: 9,9 procent had 1 of meer klachten twaalf weken na een infectie, bij een recent onderzoek in Engeland. Bij jongeren onder de 16 jaar kwam Zwitsers onderzoek op 4 procent na twaalf weken en Engels onderzoek op 1,8 procent na twaalf weken. Op de grote aantallen besmettingen van de afgelopen weken onder vooral jongeren, is er dus toch een fors aantal die langdurig last ondervinden in hun dagelijks leven door een Covid-infectie.

Grootste gezondheidswinst

Gaan we iedereen een booster geven? De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is duidelijk: het is beter om de vaccinatiegraad in alle landen op te schroeven dan in sommige landen mensen een booster aan te bieden. Daar valt de grootste gezondheidswinst mee te halen, ook hier. Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie aan Amsterdam UMC en woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Immunologie, zei het mooi in de Volkskrant: „Een pandemie los je niet op door haar lokaal aan te pakken.”

We hebben te maken met een muterend virus dat naar alle waarschijnlijkheid niet meer weg zal gaan. Een booster zal de antistoffen ongetwijfeld doen stijgen, maar direct effect op betere bescherming is niet aangetoond noch evident te verwachten. Ons immuunsysteem heeft een geheugen en daar vaart de beschermende werking van het vaccin op. Het zijn de B- en T-cellen, en niet de circulerende antistoffen, die ons ook op de lange termijn bescherming bieden tegen ernstige Covid. De Gezondheidsraad gaat zich hier over buigen maar de beslissing is uiteindelijk een politieke. Hoeveel risico willen – en kunnen – we beperken? En ten koste van wat? Infectieziekten hebben altijd voor veel ziekenhuisopnames gezorgd, net als overgewicht, roken en schaatsen. Dat accepteren we ook.

Alleen samen

De (wereld)politiek zal consequenties moeten verbinden aan de slogan „Alleen samen krijgen we corona onder controle”. Er is geen sprake van een Covid-finish, we zullen het hoogstwaarschijnlijk niet meer kwijtraken. Vaccineren beschermt ons goed. We moeten leren leven met het virus, inspelen op opvlammingen en nieuwe virusvarianten en daar onze samenleving op inrichten. Wij zien daarbij drie belangrijke speerpunten: Laat het basis-, voortgezet-, middelbaar, hoger- en universitair onderwijs weer volledig doorgang vinden; de schade voor de ontplooiing van jongere generaties is onacceptabel hoog. Organiseer voldoende menskracht om mensen persoonlijk te informeren en te ondersteunen bij het maken van gezonde keuzes, ook rondom het vaccineren. Herprioriteer daarvoor, indien nodig, de middelen die nu worden besteed aan de teststrategie, in haar huidige vorm een tijdelijke en geldverslindende (schijn)interventie.

Laten we met elkaar de (politieke) focus verleggen naar de middellange termijn en redeneren vanuit de vraag: in wat voor wereld willen we leven? En dan niet alleen de wereld binnen de dijken van Nederland, maar zeker ook de wereld daarbuiten, waarmee we zo verbonden zijn.