Italië zucht onder hittegolf van Lucifer

Het zuiden van Italië zucht onder een hittegolf die van het nationale weerinstituut de naam Lucifer heeft gekregen. Het hoogste alarmniveau voor hitte wordt van kracht voor bijna het hele land: van Bologna en Triëst in het noorden tot Palermo en Bari in het zuiden. Alleen het uiterste noorden wordt gespaard. Het hoogtepunt van de hittegolf wordt vrijdag verwacht: dan geldt voor vijftien steden ‘code rood’ en wordt inwoners onder meer geadviseerd binnen te blijven.

Woensdag werd op Sicilië een Europees hitterecord gemeten van 48,8 graden. Het record is door één weerstation vastgelegd en moet nog worden bevestigd door de Wereld Meteorologische Organisatie. Het vorige record van 48 graden werd in juli 1977 gemeten in Athene.

Niet alleen mensen hebben te lijden onder de hitte, ook de natuur heeft het zwaar. Op verschillende plekken in Italië woeden hevige bosbranden waarbij zeker twee doden en tientallen gewonden zijn gevallen. In Montesarchio, zo’n 30 kilometer van Napels, is eerder deze week een boer gearresteerd die een brand aangestoken zou hebben.

Zaterdag werd het vliegveld bij de Siciliaanse stad Catania tijdelijk gesloten omdat de rookontwikkeling van bosbranden in de buurt het zicht belemmerden. In Pescara, een stad in het midden van het land, moesten zondagmiddag badgasten een strand verlaten toen een nabijgelegen bos in brand vloog. Zeker vijf mensen raakten gewond bij de bluswerkzaamheden, een bejaardentehuis werd geëvacueerd.

Buurlanden

Ook in buurland Griekenland is het al ruim een week ongewoon heet. Meer dan 90.000 hectare grond werd daar in de as gelegd door bosbranden. De komende dagen trekt de hitte door naar het westen en mogen de inwoners van Spanje en Portugal zich opmaken voor de hitte. Het Spaanse hitterecord staat op 47,3 graden, maar dit zal naar verwachting de komende dagen sneuvelen. Aan de overkant van de Middellandse Zee wordt Algerije geplaagd door bosbranden, waarbij volgens de autoriteiten al zeker 65 doden zijn gevallen.