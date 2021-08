Is het tijd voor een andere landsadvocaat? En is die te vinden?

Een eerbiedwaardig Nederlands instituut ligt al maanden onder vuur.

De functie van landsadvocaat is bijna net zo oud als het waterschap. Al in de veertiende eeuw benoemden steden advocaten om aktes op te stellen en onderhandelingen te voeren. Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619), raadspensionaris van de Staten van Holland, was ook „advocaat van den lande”. Sinds 1879 is de landsadvocaat één persoon, die bij koninklijk besluit wordt benoemd en sinds 1969 is die persoon een medewerker van advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn – tegenwoordig Pels Rijcken. Omdat de landsadvocaat – nu Reimer Veldhuis – jaarlijks zo’n 1.000 zaken afhandelt, wordt hij bijgestaan door vele tientallen collega’s.

Nu, na meer dan vijftig jaar, staat de positie van het chique Haagse advocatenkantoor ter discussie. In maart werd bekend dat de hoogste man van het kantoor, notaris Frank Oranje, gedurende een periode van achttien jaar ruim 10 miljoen euro heeft weggesluisd, zonder dat dat opviel bij collega’s. Het ging om gelden die tijdelijk bij het kantoor waren geparkeerd, en de fraude ging ook ten koste van de overheid.

Pels Rijcken kan daarom niet langer landsadvocaat zijn, betoogde emeritus hoogleraar vermogensrecht en rechtsgeschiedenis Gerrit van Maanen vorige week in een opiniestuk in NRC. For the sake of argument legde Van Maanen het kantoor langs de meetlat van de wet Bibob, die strenge normen stelt aan de bedrijven en organisaties aan wie de overheid vergunningen verleent. Pels Rijcken haalt een onvoldoende, zo stelde Van Maanen. „Je doet gewoonweg geen zaken met een kantoor waar gedurende meer dan achttien jaar criminele activiteiten plaatsvonden.”

Eisen aan een landsadvocaat

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie CDA) is nog lang niet zover. Grapperhaus neemt de fraude „hoog op”, zo schreef hij op 16 juli aan de Tweede Kamer, maar de minister heeft nog geen aanwijzingen dat de betrouwbaarheid van de dienstverlening van Pels Rijcken in het geding is. Grapperhaus wil afwachten of de „verbetermaatregelen” die Pels Rijcken zegt door te zullen voeren, voldoende zullen zijn. Twee hoogleraren zullen de minister adviseren over de eisen die aan een landsadvocaat kunnen worden gesteld. Tot die tijd schuift Grapperhaus de beslissing voor zich uit.

Diana de Wolff, buitengewoon hoogleraar advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam, heeft daar begrip voor. „Als het hele kantoor verrot zou zijn, heeft Grapperhaus wel een probleem. Maar tot dusver heb ik de indruk dat het om een individuele advocaat ging. Pels Rijcken is gewoon een goed advocatenkantoor.”

De juridische kwaliteit van Pels Rijcken staat inderdaad niet ter discussie. De Haagse Orde van Advocaten maakte donderdag bovendien bekend dat uit onderzoek is gebleken dat de fraude het werk was van notaris Oranje alleen, en dat de advocaten van het kantoor niet betrokken waren bij malversaties. Wel heeft het onderzoek tekortkomingen in de organisatie aan het licht gebracht. De deken van de Haagse orde heeft Pels Rijcken daarom onder verscherpt toezicht gesteld.

We moeten serieus kijken naar alternatieven Michiel van Nispen SP-Kamerlid

Externe experts wezen al eerder op grote gebreken in het interne toezicht binnen de notariële afdeling van het kantoor. Curator Jeroen Princen en fraude-expert Marcel Pheijffer constateerden onlangs in het Nederlands Juristenblad dat de deur „bij Pels Rijcken zodanig open stond dat de fraude heeft kunnen gebeuren.” Emeritus hoogleraar Van Maanen is het daar mee eens. „Een advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek vertelde me dat voor elke overboeking twee handtekeningen nodig zijn. In een normale situatie kan een notaris niet in zijn eentje al dat geld overmaken.”

Pels Rijcken laat in een reactie weten dat er wel degelijk intern werd gecontroleerd, maar dat Oranje „een web” heeft gesponnen van „zelf opgerichte stichtingen, geheime bankrekeningen, vervalste betaalopdrachten en neppe e-mailadressen”. Het interne controlemechanisme was daar „niet tegen opgewassen”.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen vindt dat Grapperhaus op zoek moet naar een ander kantoor. „Als de overheid streng is voor burgers en bedrijven, waarom dan niet voor zijn advocaat?” Van Nispen begrijpt dat het niet eenvoudig is om de banden te verbreken met een kantoor waarmee de overheid vele tientallen zaken mee doet. „Maar ik vind dat we heel serieus moeten kijken welke alternatieven er zijn.”

Klanten laten lopen

Die zoektocht zou nog wel eens kunnen tegenvallen, denkt buitengewoon hoogleraar De Wolff.

Een geschikte kandidaat moet groot genoeg zijn (in de top-20 van grootste advocatenkantoren) en beschikken over brede expertise. En hij moet bereid zijn om veel grote – lucratieve – klanten te laten lopen. De landsadvocaat die zowel de regering als lagere overheden bijstaat, mag niet tegelijkertijd zaken doen met bedrijven die procederen tegen dezelfde overheid. Dat is niet erg aantrekkelijk voor de grote kantoren op de Zuidas, denkt De Wolff.

Van Maanen ziet dat minder somber in. „Als een kantoor het ambt van landsadvocaat krijgt toebedeeld, dan zal een flink deel van de advocaten van Pels Rijcken overgaan naar het nieuwe kantoor.”

Van Maanen pleit voor een overgangsregime, waarbij Pels Rijcken lopende zaken afhandelt en nieuwe zaken worden gegund aan een ander kantoor. Van Maanen denkt wél dat er interesse is. „Het is heel eervol om landsadvocaat te zijn.”