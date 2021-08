Helikopter stort neer op oostelijk Russisch schiereiland, acht inzittenden nog vermist

In de vroege ochtend van donderdag is een helikopter met zestien mensen aan boord neergestort op het Russische schiereiland Kamtsjatka. Dat berichten internationale persbureaus op basis van een rapportage van de hulpdiensten. Acht inzittenden zijn levend teruggevonden en acht mensen zijn nog vermist, schrijft persbureau Reuters. Het ongeluk werd mogelijk veroorzaakt door slechte weersomstandigheden, met name mist.

In de Mi-8-helikopter zaten in ieder geval dertien passagiers, voornamelijk toeristen, en drie bemanningsleden. Het toestel is in het Koerilenmeer op Kamtsjatka terechtgekomen, hulpdiensten zoeken in het water naar slachtoffers. De gemiddelde temperatuur van het Koerilenmeer ligt rond de 6 graden, wat de kans dat er nog overlevenden zijn klein maakt. Het meer is bovendien erg diep, waardoor hulpdiensten maar moeilijk bij het wrak kunnen komen. Hoe de overlevenden eraan toe zijn, is niet duidelijk.

Kamtsjatka steekt vanuit Oost-Siberië in de Stille Oceaan, ruim zesduizend kilometer ten oosten van Moskou. Het schiereiland is populair onder natuurliefhebbers, maar is niet via de weg of het spoor te bereiken. Bezoekers moeten er over water of via de lucht naartoe. Daarbij doen zich vaker ongevallen voor; in juli van dit jaar kwamen alle 28 mensen aan boord van een tweemotorig vliegtuig om het leven, toen het toestel crashte bij het schiereiland.