Grote bosbrand ‘meest verwoestende’ ooit in Californië

De bosbrand Dixie heeft tweeduizend vierkante kilometer verwoest in de Amerikaanse staat Californië. De brandweer noemt het de meest verwoestende vuurzee ooit in de staat. Ongeveer 550 huizen brandden erdoor af. Het is daarnaast ook de grootste aaneengesloten vuurzee ooit – alleen een reeks bosbranden in augustus vorig jaar strekten zich uit over een groter gebied dan de Dixie-brand. Dat heeft de brandweer van Californië bekendgemaakt.

De brandweer had woensdag zo’n 30 procent van de grote bosbrand onder controle. Dixie begon op 14 juli op de gelijknamige weg in de Feather River Canyon in Noord-Californië. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, mogelijk is deze ontstaan door een boom die op een elektriciteitspaal viel. De warmte, de droogte en de wind maken het moeilijk voor de brandweerlieden om de bosbrand te blussen.

In Californië woeden momenteel zo’n elf grote bosbranden, zo meldt de brandweer woensdag. Meer dan 9.700 mensen zijn op de been om alle branden in de staat te bestrijden. De Californische brandweer meldde eerder dat er dit jaar al meer dan zesduizend bosbranden zijn geweest, wat leidde tot bijna vierduizend verbrande vierkante kilometers. Vorig jaar waren er rond dezelfde tijd elf procent minder bosbranden én was er rond dezelfde tijd 233 procent minder aan vierkante kilometers verwoest. Toch brandde er in 2020 uiteindelijk nog een record van 17.000 vierkante kilometer af.