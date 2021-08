God wil dat je je beschermt

Het is zondagochtend en in de Wesley Methodist Church in Den Haag preekt de voorganger met veel passie. Terwijl hij steeds luider praat, klinkt ook het geprevel van de aanwezige gelovigen steeds harder. Sommigen bewegen hun hoofd mee op het ritme van de preek. Een paar mensen heffen smekend hun handen op.

Wat komt er terecht van de langverwachte zomer? NRC gaat in juli en augustus wekelijks op zoek naar het zomergevoel van 2021.

De meeste aanwezigen zijn van Ghanese afkomst. Na elke paar zinnen Engels vertaalt de voorganger deze naar het Twi, een van de Ghanese dialecten. Het methodisme, een stroming van het protestantisme, ontstond in het Verenigd Koninkrijk en begin negentiende eeuw brachten Britse zendelingen die naar Afrika, onder meer naar Ghana.

De mannen in de kerk zijn in pak, de vrouwen dragen kleurrijke jurken met Afrikaanse prints. De jurken contrasteren met het sobere zaaltje van de Wesley Methodist Church : tl-buizen, donkerblauw tapijt, en een klein podium. Daarop staat de voorganger te preken, achter een lessenaar van doorzichtige kunststof. Pastor Stephen Ampofo, in een zwart gewaad met een groene stola, zit achter hem op een stoel. Hij zal straks spreken. Ook van kunststof: de witte bloemen die aan weerszijden van het podium in hoge vazen staan.

Kerkganger Ernest Banse (30) uit Den Haag had verwacht dat het hem moeite zou kosten om, na een periode de kerkdienst online gevolgd te hebben, weer elke zondag naar het zaaltje te komen. Maar hij vindt het makkelijk, en fijn. Zeker nu de diensten sinds juli weer zoals vanouds zijn.

De Wesley Methodist Church in Den Haag.

Foto’s Sebiha Oztas

Heeft Banse kracht kunnen halen uit zijn geloof om de lockdowns door te komen? Hij denkt even na. “Kijk, ik weet gewoon dat God overal is en dat Hij ons de weg zal wijzen door moeilijke perioden. Dat heeft me wel vertrouwen gegeven.”

Vóór juli kwamen de gelovigen wel bijeen in de kerk, maar in kleinere groepen. De pastor gaf dan twee of drie keer per dag dezelfde dienst. Aan het begin van de coronacrisis waren de diensten uitsluitend online te volgen. Hoewel kerkdiensten tijdens de lockdown niet verboden waren – omdat geloofsbelijdenis een grondrecht is in Nederland – kozen veel kerken, net als de Wesley Methodist Church, er het afgelopen jaar voor om hun gelovigen niet fysiek bijeen te laten komen, of in een kleinere groep.

Ik was blij dat iedereen weer naar de dienst kon komen Ernst Banse kerkganger

„Ik was blij toen iedereen weer tegelijkertijd naar de dienst mocht komen”, zegt Banse. „Iedereen heeft hier een beetje zijn of haar eigen rol. Je hebt bijvoorbeeld mensen die standaard als eerste beginnen met zingen of dansen. Die mis je als de groep bestaat uit uitsluitend mensen die wat afwachtender zijn.”

Het is wel duidelijk dat ook de niet-afwachtenden nu aanwezig zijn. Het is tijd voor „Prayers & Worship” vertelt het beeldscherm naast het podium en al snel nadat de livemuziek (een paar zangeressen, een paar trommelaars, en een toetsenist) is ingezet, staan enkele vrouwen op van hun stoel en begeven zich dansend naar de open ruimte voor het podium waar ze het dansen voortzetten. Steeds meer mensen zingen mee met de zangeressen en voegen zich bij de dansende vrouwen. „This is the day, this is the day, that the Lord has made.” Een rijtje kinderen loopt onder vriendelijke aansporing van een volwassene naar de dansvloer. Een meisje in een rood jurkje voegt zich al snel uit de rij, terwijl ze boos haar hoofd schudt en haar armen over elkaar doet.

Nog steeds afstand bewaren

De Haagse Phebe (22), die niet niet met haar achternaam in de krant wil, vindt het ook fijn dat de kerkdiensten weer als vanouds zijn, maar op de vraag wat ze van deze zomer vindt, antwoordt ze: „Super saai, oh mijn god.” „Het regent alleen maar en ik voel me nog steeds niet echt vrij”, zegt ze. „Je moet nog steeds afstand bewaren en in het ov een mondkapje op.” Eunice (23) uit Den Haag vult aan: „Het is nog steeds overal: corona, corona, corona. Ik wilde eigenlijk naar Parijs op vakantie, maar door alle coronamaatregelen zie ik dat niet meer zitten.”

Foto Sebiha Oztas

Ook in de Wesley Methodist Church is vrees voor corona nog geen verleden tijd. Hoewel het afhankelijk is van Gods wil of je besmet raakt met het coronavirus of niet, is het ook Gods wil dat je je probeert te beschermen tegen het virus, is de gedachte in deze kerk. Veel mensen dragen dan ook een mondkapje en er wordt gegroet met de elleboog. Dat beperkte fysieke contact is behoorlijk lastig in het Ghanese methodisme, zegt pastor Stephen Ampofo. „Normaal worden er veel handen geschud en knuffels gegeven bij binnenkomst. En gaan we, voordat we gaan zingen, in een cirkel staan met de armen over elkaars schouders.”

Na een halfuur Bijbelstudie is het tijd voor de preken en gebeden van pastor Ampofo. Hij bidt dat God Ghana zal beschermen tegen terreurgroepen als Boko Haram en Islamitische Staat (IS), en hij bidt voor de mensen die deze zomer op reis gaan. Maar juist dat is niet voor iedereen mogelijk. Stephen Adu (22) uit Den Haag zou met familie naar Ghana reizen, maar zijn ouders willen vanwege de pandemie toch niet gaan. „Daar ben ik heel teleurgesteld over. Nu gaan we pas volgend jaar.”