Feyenoord wint opnieuw van Luzern en bereikt play-offs

Feyenoord is dichtbij deelname aan het hoofdtoernooi van de nieuwe Conference League. De Rotterdammers wonnen donderdag voor eigen publiek met 3-0 van FC Luzern. Vorige week was Feyenoord in de eerste ontmoeting ook al met 3-0 te sterk voor de nummer vijf van Zwitserland van vorig seizoen.

Alireza Jahanbakhsh scoorde na negen minuten zijn eerste treffer in het shirt van Feyenoord. In de 34ste minuut nam de Iraniër ook de 2-0 voor de rekening, waarna hij vlak voor rust met een liesblessure het veld verliet. Na de pauze stelde Luis Sinisterra met een geplaatst schot van vlak buiten de zestien de zege veilig, waardoor trainer Arne Slot ruimte zag om jeugdspelers Lennard Hartjes (18) en Antoni Milambo (16) hun debuut te laten maken.

In de play-offs, de laatste ronde op weg naar het hoofdtoernooi, moet Feyenoord zien af te rekenen met IF Elfsborg. De Zweedse club schakelde Velez Mostar uit Bosnië en Herzegovina overtuigend uit. De wedstrijden zijn donderdag 19 en donderdag 26 augustus. Feyenoord speelt volgende week eerst in De Kuip. (NRC/ANP)