Derde stad van Afghanistan in handen Taliban

De plaats Herat in het noordwesten van Afghanistan is donderdag in handen gevallen van de Taliban. Het is de op twee na grootste stad van het land en de elfde provinciehoofdstad die in korte tijd door de groepering is veroverd. Ook de zuidelijk gelegen stad Kandahar zou volgens internationale persbureaus op het punt staan om ingenomen te worden door de Talibanstrijders. Dit is qua aantal inwoners de tweede stad van het land.

Herat, een stad met zo’n half miljoen inwoners, werd zonder veel geweld ingenomen. De Afghaanse regeringstroepen verlieten de stad om verdere verwoesting te voorkomen, meldt persbureau AFP. De Taliban zouden enkele tientallen militaire voertuigen, wapens en munitie in handen hebben gekregen. Eerder op de dag claimde de groepering ook al de verovering van Ghazni, een strategisch gelegen stad met een snelwegverbinding naar hoofdstad Kabul.

De Amerikaanse regering heeft donderdagavond bekendgemaakt uit voorzorg een deel van het Amerikaanse ambassadepersoneel te evacueren uit Kabul. Om de evacuatie veilig te laten verlopen stuurt het land tijdelijk extra militairen naar Afghanistan, bevestigt een woordvoerder van het Witte Huis aan persbureau Reuters. Volgens CNN gaat het om 3.000 eenheden. Dat gebeurt op een moment dat nog in Afghanistan verblijvende Amerikaanse militairen zich klaarmaken voor de definitieve terugtrekking. Op 31 augustus willen de Verenigde Staten alle troepen terug hebben getrokken. Ook de Britse regering stuurt volgens Reuters honderden militairen om Britse staatsburgers en tolken die het Britse leger hielpen tijdens hun missie in het land te evacueren.