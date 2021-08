Nieuw-Zeeland denkt pas in 2022 aan heropening landsgrenzen voor reizigers

Er is te weinig ic-personeel om het aantal bedden op te schroeven, zegt Gommers tegen de nieuwssite. Als er wel extra bedden nodig zijn, wordt daarvoor gezorgd door personeel van bijvoorbeeld operatiekamers of verpleegafdelingen te laten bijspringen of door één ic-verpleegkundige verantwoordelijk te maken voor meer patiënten dan normaal. Een structurele oplossing is dat niet, volgens hem. Studenten die aan de opleiding verpleegkunde beginnen, moeten nog een ic-opleiding volgen. „Voor we over die mensen kunnen beschikken, zijn we vijf tot zes jaar verder.”

Normaal gesproken beschikt Nederland over 950 ic-bedden. Daarvan was gemiddeld, voor de coronacrisis, 70 procent bezet. 188 bedden moeten beschikbaar blijven voor acute hulp, zoals reanimatie of na een verkeersongeval. Dat betekent dat er daarnaast nog ongeveer honderd bedden over blijven – deze kunnen dan gebruikt worden voor coronapatiënten. Gommers kan geen inschatting maken hoeveel bedden nodig zijn wanneer alle coronamaatregelen worden losgelaten.

Nieuw-Zeeland houdt de grenzen voorlopig dicht

De grenzen van Nieuw-Zeeland blijven voorlopig hermetisch gesloten. Premier Jacinda Ardern kondigde donderdag aan dat zij van plan is de coronamaatregelen aan de grens voor onbepaalde tijd te laten gelden. Zij gaf toelichting op een langverwacht versoepelingsplan voor het land. Wat Ardern betreft blijft een vorm van controle op Covid-19 nodig voor aankomst bij Nieuw-Zeeland.

„Net als na 9/11 [de aanslag op de Amerikaanse Twin Towers in 2001] zal de grens nooit meer hetzelfde zijn na Covid. (…) Maar dat betekent niet dat we ons niet aan verandering kunnen aanpassen op een manier die uiteindelijk weer als ‘normaal’ aanvoelt”, stelde zij.

Al sinds het begin van de coronacrisis kunnen alleen Nieuw-Zeelanders huiswaarts keren, en moeten zij direct na aankomst in het land veertien dagen in quarantaine in een hotel. Een eerder geopende reisbubbel met Australië is vanwege meerdere Delta-uitbraken in het buurland alweer opgeschort. De regering overweegt vanaf het eerste kwartaal van 2022 gevaccineerde reizigers uit landen met lage besmettingscijfers toe te staan te komen, zonder quarantaineverplichting. Voor bezoekers met een gemiddeld risico zou een vorm van zelfisolatie of een korter verblijf in een quarantainehotel gelden.

Arderns besluit neemt een recent adviesrapport van experts in acht, waarin wordt aangeraden terughoudend te zijn met versoepelingen. Volgens haar kan Nieuw-Zeeland zich nog altijd het beste richten op methoden om het virus buiten de deur te houden en onderwijl de eigen economie te blijven steunen. In het land zelf gelden amper beperkingen. Door een strenge lockdown aan het begin van de pandemie zijn er in het land slechts 26 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Pas 17 procent van de 5 miljoen inwoners is volledig gevaccineerd, maar premier Ardern maakte donderdag ook bekend dat alle inwoners vanaf 1 september een afspraak kunnen maken voor een vaccinatie.