Chelsea wint Europese Supercup na strafschoppen

Chelsea heeft voor de tweede keer in de geschiedenis de Europese Supercup gewonnen. Het Londsene team versloeg woensdagavond laat in Belfast het Spaanse Villarreal. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was de stand 1-1. Chelsea nam de strafschoppen beter en won met 6-5.

Hakim Ziyech speelde in de eerste helft een hoofdrol bij Chelsea. De 28-jarige oud-speler van Ajax opende in de 27e minuut de score. De cmiddenvelder Kai Havertz gaf vanaf de linkerkant laag voor, waarna Ziyech doelman Sergio Asenjo passeerde. Ziyech gaf daarna nog twee goed voorzetten aan Marcos Alonso en Kurt Zouma, die daaruit niet wisten te scoren. Kort voor rust zat de wedstrijd er opeens op voor de middenvelder. Na een botsing met de Argentijnse verdediger Juan Foyth kon Ziyech vanaf de 40e minuut niet meer verder omdat hij veel pijn had aan zijn linkerbovenarm. Chelsea had tot dat moment de overhand. Villarreal leek in blessuretijd van de eerste helft langszij te komen, maar Alberto Moreno schoot de bal met links hard tegen de lat. De Spaanse ploeg hield in de tweede helft het initiatief en wist in het laatste kwartier aan te sluiten, Morena scoorde de 1-1 na een goede combinatie met Boulaye Dia.

In de verlenging haalde Chelsea-trainer Thomas Tuchel doelman Édouard Mendy naar de kant om de strafschoppen aan Kepa Arrizabalaga te laten. Voor Chelsea miste alleen Kai Havertz van 11 meter. Bij Villarreal ging het mis bij Aïssa Mandi; en Arrizabalaga stopte de strapschop van aanvoerder Raúl Albiol.

Chelsea won vorig seizoen de Champions League en Villarreal de Europa League. De vorige keer dat de Engelsen de Europese Supercup binnenhaalden was in 1998, daarna verloor de club die wedstrijd drie keer, twee keer na strafschoppen.(ANP)