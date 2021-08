Adidas vindt koper voor Reebok, sluit deal voor 2,1 miljard euro

Adidas verkoopt zijn dochterbedrijf Reebok voor 2,1 miljard euro. Het Duitse sportkledingconcern was al een tijdje op zoek naar een koper, en heeft die nu gevonden in de Amerikaanse Authentic Brands Group (ABG). ABG bezit en beheert allerlei merken, waaronder kledingketen Forever 21. Begin volgend jaar moet de verkoop zijn afgerond, laat Adidas donderdag weten.

Reebok kwam in 2006 voor zo’n 3 miljard euro in bezit van Adidas, dat op die manier zijn activiteiten in Noord-Amerika wilde uitbreiden. Reebok is van origine Brits, maar heeft zijn hoofdkantoor in de Verenigde Staten, waar het onder meer de shirtleverancier was van basketbalcompetitie NBA.

Erg succesvol werd Reebok niet in eigendom van Adidas. De verkopen van Reebok-spullen bleven telkens achter bij die van Adidas-artikelen. Kasper Rørsted, de in 2016 aangetreden Adidas-bestuursvoorzitter, lanceerde een plan om Reebok gezonder te maken. Dat lukte ten dele. De omzet ging weer omhoog, maar die van Adidas steeg nog veel sterker. Afgelopen februari besloot Adidas Reebok in de etalage te zetten.

ABG heeft tal van merken onder zijn hoede, vooral kledingwinkels en modelabels. Daarnaast zijn de merkenrechten van meerdere - dode en levende - beroemdheden ondergebracht bij het bedrijf, dat een beursgang in New York voorbereidt. Het gaat dan om Elvis Presley, Marilyn Monroe en basketballer Shaquille O’Neal.