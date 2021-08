76 arrestaties na confrontaties tussen Turken en Syriërs in Ankara

De Turkse politie heeft donderdag 76 personen aangehouden na confrontaties tussen Turken en Syriërs in Ankara. Dat melden Turkse media. Aanleiding voor de ongeregeldheden was een vechtpartij op woensdag waarbij een 18-jarige Turkse jongen werd neergestoken. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Voor de dood van de jongen zijn twee Syriërs aangehouden.

Na de steekpartij trokken honderden mensen door de straten van de wijk Altindag en gooiden stenen naar huizen van Syrische vluchtelingen. Ook werden er anti-Syrische leuzen gescandeerd en winkels geplunderd. De gearresteerden worden verdacht van betrokkenheid bij de rellen of van het delen van provocerende berichten op sociale media die het geweld hebben aangewakkerd. Volgens de politie hadden zeker 38 van de verdachten al een strafblad.

Volgens cijfers van de Verenigde Naties wonen in Turkije zeker 3,7 miljoen Syrische vluchtelingen, meer dan in enig ander land. Nu de veiligheidssituatie de afgelopen weken in Afghanistan snel is verslechterd, wordt gevreesd voor een toestroom van Afghanen die vluchten voor het geweld.