11 doden door overstromingen in Turkije, meer dan duizend personen geëvacueerd

Bij overstromingen als gevolg van hevige regenval in Noord-Turkije zijn sinds woensdagavond elf mensen om het leven gekomen. Turkse nieuwszenders maken melding van tien doden door wateroverlast in de plaats Kastamonu, gelegen in de Zwarte Zeeregio. Ook in de provincies Bartin en Sinop staan gebieden onder water. In Sinop is één persoon overleden, in Bartin wordt één persoon vermist.

Meer dan 1.300 mensen zijn geëvacueerd uit de getroffen drie provincies, meldt de Turkse staatszender TRT Haber. Reddingswerkers maakten daarbij gebruik van boten en 17 helikopters. Zo’n 670 inwoners zijn opgevangen in gebouwen die normaal gesproken gebruikt worden voor studentenhuisvesting. Bijna driehonderd plaatsen in de regio zitten volgens de Turkse autoriteiten momenteel zonder elektriciteit.

Terwijl het noorden van Turkije kampt met hevige regenval, woedden in het zuiden van het land de afgelopen weken juist hevige bosbranden. Donderdagmiddag stelde de Turkse minister van Land- en Bosbouw Bekir Pakdemirli dat alle brandhaarden in het land „onder controle” zijn. Tienduizenden inwoners werden sinds halverwege juli geëvacueerd, ook kwamen zeker acht mensen door de vuurzee om het leven.