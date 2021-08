Het is de derde dag sinds het coronapaspoort in Frankrijk is uitgebreid naar de horeca, maar uitbater Francis van brasserie Le Saint-Jean in het Parijse Montmartre is het nu al beu. Vooral de constante vragen van klanten: „Iedereen wil weten hoe wij dat gaan doen”, zegt hij tussen het afrekenen door. „Ik weet het zelf ook niet. Het wordt een fiasco.”

Sinds maandag moet iedereen die naar een café of restaurant wil een vaccinatiebewijs, een negatieve test van maximum 72 uur oud of een herstelbewijs laten zien. Dit is de ‘inloopweek’: pas vanaf volgende week wordt gecontroleerd. „Voorlopig vragen wij gewoon of mensen hun coronapaspoort hebben”, zegt Francis. „Controleren doen wij nog niet.”

Coronapaspoort in Europa Worden coronaregels in Europese landen nageleefd? NRC vroeg naar lezerservaringen en nam twee vakantielanden onder de loep. 1. Coronaregels op vakantie? De handhaving verschilt nogal per land 2. Coronapaspoort in Frankrijk: ‘Wij houden ons hart vast’ 3. In Italië hebben bijna alle bezoekers van het Colosseum een coronapas

Maar volgende week wordt het menens. Klanten die de regels aan hun laars lappen kunnen een boete van 135 euro krijgen; de uitbater riskeert zelfs een boete tot 45.000 euro, een jaar celstraf en de sluiting van zijn zaak.

Waar elke uitbater bang voor is, is de confrontatie met klanten die geen pass sanitaire kunnen tonen, uit nalatigheid of principe. Want tegen de maatregel zijn de afgelopen tijd in heel Frankrijk honderdduizenden mensen de straat op gegaan.

Lees ook: Gele hesjes lopen te hoop tegen ‘pasdictatuur’

„Ik heb één dame gehad die mij absoluut wilde laten weten dat zij niet gevaccineerd is en dat zij dat ook niet van plan is”, zegt Francis. „Zij is uiteindelijk uit eigen beweging vertrokken. Maar we houden ons hart vast voor volgende week.”

Het valt op dat er sinds begin deze maand toeristen Parijs weer hebben ontdekt. In Montmartre hoor je voor het eerst sinds het begin van de crisis weer veel Nederlands, Duits en Amerikaans.

Op het terras van Le Petit Montmartre zitten Frank Muis en Marieke Cruysberg en hun drie kinderen uit Nijmegen pannenkoeken te eten; ze maken een tussenstop in Parijs op de terugweg van vakantie in Zuid-Frankrijk. „Mijn vrouw en ik zijn allebei dubbel gevaccineerd, de kinderen één keer”, zegt Muis. Alleen: de QR-code van zijn vaccinatie werkt niet in Frankrijk. „Ik heb al drie keer een foutmelding gekregen. Gelukkig hebben wij ook ons gele boekje mee en doen de mensen doen niet moeilijk hier.”

Ze snappen de bezwaren die sommige Fransen hebben wel. „Het tast de individuele vrijheid aan”, zegt Cruysberg. „Maar ik ben wel van mening dat het goed is, dat we met zijn allen de strijd moeten aangaan tegen het virus.”

Lees ook: Gedwongen vaccinatie: demonstraties in Frankrijk, applaus in Italië

In Le Vrai Paris controleert men sinds maandag systematisch elke klant. Het restaurant, met zijn gevel vol nepbloemen, is een toeristische trekpleister. Vooral Chinese toeristen nemen er graag selfies. De diversiteit is een uitdaging, zegt ober Théo. „Niet iedereen heeft een QR-code. De Amerikanen hebben een speciaal kaartje, in andere landen is het een sticker. Voor ons is het allemaal goed.”