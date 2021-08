Soedan: oud-president Bashir wordt uitgeleverd aan Internationaal Strafhof

De voormalige president van Soedan Omar al-Bashir wordt uitgeleverd aan het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Daarnaast zal Soedan nog twee andere voormalige leiders overdragen aan het gerechtshof, heeft de Soedanese minister van Buitenlandse Zaken Mariam al-Mahdi woensdag laten weten volgens persbureau AFP, dat zich daarbij baseert op de staatspersdienst Suna. Hoofdaanklager Karim Khan van het ICC kwam dinsdag aan bij de regering in Khartoem.

Of Bashir daadwerkelijk naar Den Haag wordt gebracht is nog onduidelijk; het is mogelijk dat een proces tegen hem op een andere locatie plaatsvindt. Zo is een ‘hybride proces’, een samenwerking tussen het ICC en Soedan, een optie. De ex-president is de eerste genocideverdachte van het Strafhof die een strafproces krijgt; de aanklacht van genocide is heel lastig te bewijzen. In 2009 werd al duidelijk dat het Strafhof de oud-president wilde vervolgen, in 2010 bracht het ICC nog een arrestatiebevel tegen hem uit. Bashir was toen nog aan de macht. Er wordt hem oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Darfur ten laste gelegd. De oud-president zit sinds 2019 vast voor corruptie.

De twee andere verdachten die Soedan wil uitleveren aan het Strafhof zijn Ahmed Haroun, ex-gouverneur van een zuidelijke deelstaat in Soedan, en Abdel Rahim Mohamed Hussein, voormalig minister van Defensie. Ze worden vervolgd voor dezelfde aanklachten als Bashir.

Darfur

Bashir was militair leider in Soedan en kwam in 1989 aan de macht door een staatsgreep. Vier jaar later werd hij verkozen tot president. In zijn tijd als president laaide de burgeroorlog op in Darfur, een regio in het westen van het land. In die bloedige oorlog werden tientallen dorpen ontvolkt. De resterende bevolking is voor een groot deel naar Tsjaad gevlucht. Volgens de aanklachten vond er genocide plaats in Darfur. Volgens de Verenigde Naties zijn er zo’n 300.000 mensen omgekomen, 2,5 miljoen raakten ontheemd.

In april 2019 werd de oud-president afgezet door de Soedanese Volkskrijgsmacht, na een periode van hevige protesten. Sinds zijn afzetting is er ruimte gekomen om hem te vervolgen. De militairen die het overgangsbewind in Soedan vormden hebben hem aangeklaagd voor de staatsgreep, maar deze rechtszaak is voorlopig nog uitgesteld.

De machthebbers in Soedan gaven in februari 2020 al aan dat ze mee willen werken aan het ICC, zodat iedereen die gezocht wordt door het Strafhof uitgeleverd kan worden. Het was nog niet duidelijk of Bashir hier ook onder viel. Zelf weigerde Bashir om mee te werken met het ICC, volgens hem was dat een „politieke rechtbank” en moest de Soedanese justitie deze zaak afhandelen.