Parijs heet nieuwe ‘attractie’ Messi van harte welkom

Parijs is in de ban van Messi Mania. De 34-jarige wereldster presenteerde zich woensdagochtend in het Parc des Princes aan de aanhang van zijn nieuwe club PSG waar hij een contract tot 2023 tekende met een optie voor nog een seizoen. De wijze waarop Parijs de nieuwe nummer ‘30’ welkom heette past bij de grootheid van de Argentijnse voetballer. De fans van de Franse topclub sloten Messi de voorbije dagen al in de armen. Voor de fanshop van PSG staan voortdurend lange rijen van supporters die het nieuwe shirt van de spelmaker proberen te bemachtigen.

Het verschil tussen de huilende Messi, die afgelopen zondag in tranen afscheid nam van FC Barcelona en de Messi die met een brede lach op zijn gezicht het tenue van PSG aantrok, was groot. Nadat de geruchten over een overgang van Barça naar PSG steeds sterker werden verzamelden zich in Parijs grote groepen met fans bij het vliegveld, het hotel waar zou gaan verblijven en het stadion van de club. Messi liet zich dinsdagmiddag voor het eerst even kort zien vanuit een raam.

PSG maakte de overgang van Messi dinsdagavond officieel en kondigde de aanwinst aan als „een nieuwe diamant”. Op videobeelden was Messi voor het eerst in een shirt van de Franse topclub te zien op het veld van Parc des Princes. Twaalf uur later verscheen Messi bij zijn eerste persconferentie als speler van PSG aan de zijde van de trotse clubvoorzitter Nasser Al-Khelaifi. Messi bedankte de clubleiding voor de wijze waarop ze hem benaderden. „Ik wil als voetballer nog beter worden. Ik wil titels blijven winnen. Dat is mijn doel”, stelde de Argentijn.

Messi komt bij PSG terecht in een selectie met vele andere stervoetballers onder wie Neymar., Kylian Mbappé, Sergio Ramos en Georginio Wijnaldum. Zijn nieuwe ploeggenoten gaven Messi een warm welkom. Messi’s oude rivaal Ramos (voormalig speler van Real Madrid) bood hem zelfs onderdak in zijn huis aan zolang er nog geen nieuw onderkomen voor hem, zijn echtgenote en hun drie kinderen is gevonden. PSG hoopt met Messi in 2022 voor het eerst de Champions League te kunnen winnen.