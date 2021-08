Ongevaccineerd voetbal kijken in België

Belgische voetbalfans die niet gevaccineerd zijn kunnen aanstaande vrijdag voor het eerst sinds oktober vorig jaar weer naar een stadion om een wedstrijd te bekijken. Sporting Charleroi richt voor de thuiswedstrijd tegen Royal Antwerp FC speciaal een tribune voor hen in.

De club zegt op zijn website voor de tribune voor ongevaccineerden speciale toestemming te hebben van de Belgische overheid. Supporters zijn in de Belgische voetbalcompetitie sinds 24 juni weer welkom, maar alleen als ze een zogeheten Covid Safe Ticket hebben, de plaatselijke versie van het Europese coronacertificaat. Waar voorheen een derde van de normale hoeveelheid toeschouwers naar binnen mocht, mogen clubs vanaf komend weekend hun stadions weer helemaal vullen.

In het ‘ongevaccineerdenvak’ van Charleroi gelden nog wel beperkingen. Maximaal een derde van de stoeltjes mag worden bezet, door groepen van maximaal acht personen. Het dragen van een mondmasker is verplicht, alleen op de zitplaats mag het af. Consumpties mogen enkel zittend worden genuttigd.

De clubleiding heeft voor fans zonder vaccinatie, of met slechts één prik, een tribune achter een van de doelen gereserveerd. Normaal gesproken is dat het vak waar de uitsupporters zitten. Die zijn vanwege de coronabeperkingen nu echter niet welkom. Het Stade du Pays de Charleroi, gebouwd voor het EK van 2000, biedt onder normale omstandigheden plaats aan ongeveer 15.000 toeschouwers.

Testen voor toegang

In Nederland is toegang tot sportstadions onder de huidige maatregelen alleen mogelijk met een geldige negatieve coronatest, een vaccinatiebewijs of bewijs van een doorgemaakte coronabesmetting in de afgelopen zes maanden. Plannen voor een uitzondering zoals die in België zijn er volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet. „Als mensen niet gevaccineerd zijn maar toch naar het stadion willen, kan dat via testen voor toegang. Daar hebben we dat hele systeem voor opgetuigd”, aldus een woordvoerder. „Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, zoals in voetbalstadions, willen we dat dit veilig kan. Daar hoort testen of vaccineren bij.” De KNVB laat desgevraagd weten de richtlijnen van de overheid te volgen.

Het stadion van Charleroi is al eerder incidenteel gebruikt als vaccinatielocatie, volgens de gemeente en het Waalse ministerie om inwoners van de stad aan te zetten zich te laten vaccineren. In Wallonië, een van de drie gewesten van België, is de vaccinatiegraad nog geen 60 procent. Dat is een stuk lager dan in Vlaanderen, waar het tegen de 80 procent van de volwassen bevolking inmiddels een eerste prik heeft gehad.