Maurits Hendriks is niet tevreden. Voor wie niet weet wie hij is, zal ik dat uitleggen. Op de sportredactie zuchten ze nu diep, ze denken daar dat iedereen dit soort dingen weet. Alsof in het huis genaamd wereld, topsport de benedenverdieping beslaat, maar topsport inclusief al haar fans woont in een achterkamertje op twee hoog. Het merendeel van de bewoners komt daar nooit, waarschijnlijk omdat er te veel geschreeuwd wordt. De meeste mensen weten echt niet wie deze man is, zelfs niet nu de deur naar de Olympische Spelen pas dicht is.

Maurits Hendriks is de technisch directeur van NOC-NSF. Dat is de grootste administratiebaas van de Nederlandse topsport, hij beslist bijvoorbeeld welke sport hoeveel geld krijgt uit de gezamenlijke topsportpot. Over de medailleverwachtingen voor deze Olympische Spelen zei hij in het meest realistische scenario op 34 medailles te rekenen. Het werden er 36. Toch is hij niet tevreden. Volgens de NOS zei hij: „Als er iets is dat bij mij weerstand oproept, dan zijn dat wel mensen die tevreden zijn.” Daar kun je hulp voor krijgen, dacht ik, en: wat is er mis met tevreden zijn? Dit zijn niet de tijden om materiële tevredenheid in diskrediet te brengen. Het is onder andere die nooitgenoeg-instelling die de bewoonbaarheid van het hele huis bedreigt.

In 2017 werd de bijdrage van het kabinet aan de topsport verdubbeld van 10 naar 20 miljoen euro per jaar. Hendriks kan niet tevreden zijn geweest. Voor aanpassingen om met de gevolgen van extreem weer om te gaan heeft het Rijk voor ‘de komende jaren’ 200 miljoen vrijgemaakt. Dat maakt het in het beste geval jaarlijks 100 miljoen voor die noodaanpassingen aan het huis tegen 20 miljoen voor het kamertje. Benieuwd of ze in Limburg tevreden zijn.

Dinsdag was de huldigingsceremonie van de teruggekeerde sporters. Steeds als Rutte in beeld kwam, dacht ik aan het nieuwe klimaatrapport van de VN dat op zijn kantoor al in een la moest liggen. Klimaatactivisten zouden wel de lijm aan het inslaan zijn waarmee ze zich straks aan de openbare weg vastlijmen om ons te herinneren aan de records die niemand wil breken. Zij krijgen geen medailles voor hun verrichtingen, ze zitten daar waarschijnlijk ook niet op te wachten. Buiten het sportkamertje op twee hoog, worden prestaties nooit neergezet om de medailles.

Na de Winterspelen van Beijing in 2022 stopt Hendriks bij NOC-NSF. Misschien kan hij dan de klimaatbeweging gaan ondersteunen, wie weet helpt het als deze niet tevreden te stellen man tegenover onze leiders komt te staan om serieus klimaatbeleid te eisen. Hij en Rutte waren beiden bij de huldigingsceremonie aanwezig. Daar werden, mogelijk in een poging Hendriks alsnog tevreden te stellen, extra medailles in de orde van Oranje-Nassau uitgedeeld.

Later gingen de sporters bij de Koning op bezoek. Voor wie zich afvraagt wie dat is: het is die waterbeheerdeskundige die in zijn privévliegtuig steeds dagretourtjes van en naar Griekenland vliegt omdat de aarde nog niet opgewarmd genoeg is. Wat Griekenland is? Dat was vroeger een land. Dat is nu verkoold. De Olympische Spelen begonnen daar ooit.

Carolina Trujillo is schrijfster.