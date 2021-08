NASA: kans op botsing ruimterots en aarde licht toegenomen

De kans is licht toegenomen dat de planetoïde Bennu voor het jaar 2300 op de aarde botst. Desondanks blijft de waarschijnlijkheid van zo’n botsing voor dat jaartal zeer klein: de NASA schat de mogelijkheid op 0,057 procent, zo heeft de ruimtevaartorganisatie woensdag bekendgemaakt op basis van nieuwe onderzoeksresultaten.

De ruimtevaartorganisatie beschouwt de ruimterots Bennu als een van de gevaarlijkste van het zonnestelstel, samen met de planetoïde 1950 DA. Bennu scheert tot het jaar 2300 waarschijnlijk twee keer langs de aarde, in 2135 en 2182. Tijdens de tweede keer is er een kans dat de planetoïde dichterbij de aarde komt dan de maan. De planetoïde heeft een doorsnede van zo’n halve kilometer en cirkelt in een baan rond de zon.

Voor de berekeningen heeft de NASA gebruikt gemaakt van gegevens van de Amerikaanse ruimtesonde Osiris-Rex, die de afgelopen jaren onderzoek deed naar Bennu. De sonde vertrok in 2016 en arriveerde twee jaar later op de planetoïde. Inmiddels is de sonde met ruimtegruis onderweg terug naar de aarde, waar die volgens de NASA over twee jaar aankomt.

Einstein

NASA-onderzoeker Davide Farnocchia stelde woensdagavond op een persconferentie dat de ruimtevaartorganisatie op basis van het onderzoek met de sonde over preciezere informatie beschikt. De cijfers zijn een stuk gedetailleerder en preciezer dan bij eerdere onderzoeken. Dat komt onder meer omdat ook zwaartekrachteffecten en de relativiteitstheorie van Albert Einstein zijn betrokken in de studie.

De kans op een botsing met de aarde blijft tot 2300 klein. Mocht de baan van de ruimterots gevaarlijker worden, dan kan de NASA technieken toepassen om zo’n ruimterots van koers te doen veranderen. Ook maakte Farnocchina bekend dat de NASA onderzoek gaat doen naar andere rondzwevende ruimteblokken.