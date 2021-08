Medewerker Britse ambassade Berlijn verdacht van spionage voor Russen

Een medewerker van de Britse ambassade in Berlijn is dinsdag door de Duitse politie opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. De man, David S., heeft de Britse nationaliteit en zou tenminste één keer in ruil voor geld documenten hebben doorgespeeld aan de Russische inlichtingendiensten. Dat laten de Duitse autoriteiten woensdag weten.

S., volgens de Britse politie 57 jaar oud, zou in elk geval vanaf november vorig jaar voor de Russen gewerkt hebben. Agenten arresteerden hem in zijn woning in de stad Potsdam, even ten zuidwesten van Berlijn. Britse antiterreureenheden namen samen met Duitse collega’s het onderzoek voor hun rekening dat vooraf ging aan de aanhouding. Woensdag moet S. voor het eerst voor een Duitse federale rechter verschijnen.

Vorig jaar zette Nederland twee Russische diplomaten uit vanwege spionage. Lees ook: Russische spionage past in patroon

De Duitse regering neemt de zaak zeer serieus. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het tegen persbureau Reuters onacceptabel als bondgenoten van Duitsland op Duitse bodem worden bespioneerd. Hoewel het nieuws over de arrestatie wel wordt gemeld door de Russische staatspersbureaus Tass en Ria Novosti, heeft de regering in Moskou nog niet gereageerd.

Zowel het Verenigd Koninkrijk als Duitsland heeft de afgelopen jaren ruzie gehad met Rusland. Bij de Britten ging het om de vergiftiging van de Russische dissident Sergej Skripal en diens dochter, drie jaar geleden in het Britse Salisbury. Volgens de Britten zat Rusland achter de aanval, die werd uitgevoerd met het in de Sovjet-Unie ontwikkelde zenuwgif novitsjok. Duitsland bood vorig jaar onderdak aan oppositieleider Alekej Navalny, nadat die ternauwernood een vergiftiging met novitsjok had overleefd. Ook in die aanval zien westerse onderzoekers en inlichtingendiensten de hand van de Russen.