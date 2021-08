Lezen in de zomer: over sport kun je nooit genoeg tot je nemen

Aan verhalen geen gebrek in de kranten in een sportzomer met het EK voetbal en de Olympische Spelen. Maar over sport kun je nooit genoeg lezen. Dat hadden de oprichters van Hard Gras in 1994 al begrepen. Het ‘voetbaltijdschrift voor lezers’ is toe aan editie 139, maar loopt nog altijd voorop op sportliterair gebied.

Begin hiermee

Begin met Hard Gras vanwege de diversiteit aan bijdragen van onder meer Marieke Lucas Rijneveld, Frank Heinen en NRC-columniste Carolina Trujillo. Mystical Miles voert je vervolgens langs alle paden zonder dat je je hardloopschoenen aan hoeft te trekken. Voor Volgas is benzine in je aderen een voorwaarde. Al is het verhaal ‘En privé avec Didier Pironi’ zeker geschikt voor iedereen.

Zo maakt kort na zijn dood A.L. Snijders eindelijk zijn debuut in Hard Gras –toezeggingen bij leven leidden nooit tot publicatie. Hij bezocht ooit een voetbalwedstrijd in Doetinchem met een kok en een acquisiteur. Snijders stoorde zich aan de aanmoedigingskreet van de kok, die ‘Hup De Graafschap’ schreeuwde. „Dat kon niet, geen lidwoord in een kreet: ‘Hup Ajax, Hup Feyenoord, Hup Heracles, Hup Blauw-Wit, Hup Graafschap.’”

In het 27-jarig bestaan werd Hard Gras vaak geïmiteerd in andere takken van sport. Twee van de nieuwste navolgelingen zijn Mystical Miles en Volgas. De eerste gaat over „het minimalisme van hardlopen”. Het tweede nummer is deels een ode aan de pioniers, zij die ‘even gingen lopen’. Het meest bizarre verhaal gaat over de olympische marathon van 1904 in St. Louis, gewonnen door een Amerikaan die onderweg een gifbeker leegdronk. „Hicks strompelde door naar het stadion, waar het publiek vol afgrijzen een ondode over de finish zag vallen.” Andere tijden.

Dat sporthistorie vaak de beste stukken oplevert, bewijst ook het tweede nummer van autosportblad Volgas, dat via de achteruitkijkspiegel vooruitblikt op de grand prix in Zandvoort, begin volgende maand.

Hard Gras 139, augustus 2021, Ambo Anthos, €10,95

Mystical Miles Magazine, editie 1 en 2, 2021, €15 per stuk

Volgas Nr. 02, 2021, €9,95