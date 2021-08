Het gezicht van ‘Project PSG’ heeft met Messi zijn grootste buit binnen

Fier loopt hij voor zijn aanwinst uit in de gangen van het Parc des Princes in Parijs. Maatpak, wit overhemd, donkerblauwe das, glimmende zwarte schoenen. Achter zijn mondmasker schuilt een glimlach – dat kan niet anders.

Terwijl deze dag een nieuw ijkpunt markeert in de carrière van ’s werelds meest befaamde voetballer, is het al net zo’n grote mijlpaal voor de man die hem deze woensdag met veel egards zal presenteren aan de pers, of zeg maar gerust: aan de wereld.

Eindelijk heeft hij ’m binnen, Messi, de grootste van allemaal.

De man die zo naast Messi plaatsneemt achter een tafel met microfoons, heet Nasser Al-Khelaifi. Toen hij hier tien jaar geleden werd geïntroduceerd in het stadion van de toen nog middelmatige club Paris Saint-Germain, hadden weinigen in de voetbalwereld van deze zakenman uit Doha gehoord. Dat zou snel veranderen.

Op de plek waar hij nu Messi flankeert, deelde hij eerder de schijnwerpers met David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Kylian Mbappé, Sergio Ramos en al die andere wereldsterren die Al-Khelaifi naar Parijs wist te lokken. In die zin fungeert Al-Khelaifi als een spreekstalmeester die keer op keer een sensationele act mag presenteren in een circus waarin niets te gek is. Zelfs niet tijdens een pandemie, gezien de circa 40 miljoen euro netto die Messi bij ‘PSG’ gaat verdienen. Of zoals woensdag op Twitter werd berekend: 109.589 euro per dag, 4.566 euro per uur of 76 euro per minuut.

‘Magisch en mooi’

„Dit is een geweldige en historische dag’’, zegt Al-Khelaifi in het auditorium van PSG. „Iedereen kent Leo. Hij is de enige die zes keer tot beste voetballer ter wereld is verkozen. Hij maakt voetbal magisch en mooi, hij is een winnaar.”

Na zijn welkomstwoord houdt Al-Khelaifi (47) zijn handen omhoog. Hij wil laten zien dat hij zonder blaadje en dus uit het hart spreekt. Vervolgens vertelt Messi in het Spaans dat PSG een „geweldig team heeft”, Parijs een mooie stad is, dat hij blij is om met enkele oude vrienden te voetballen en dat hij alles zal geven om de missie van zijn nieuwe club te doen slagen.

Iedereen weet wat die missie behelst: de Champions League winnen. Want zeven landstitels in tien jaar ten spijt, die cup heeft PSG sinds de Qatarese overname in 2011 nog niet gewonnen. „Ik beloof je dat we die gaan winnen”, zei Al-Khelaifi vorig jaar.

Hij is het gezicht van ‘Project PSG’, al is hij niet de feitelijke clubeigenaar. Dat is Qatar Sports Investments (QSI) , het bedrijf waarvan hij directeur is en dat toebehoort aan de Qatar Investment Authority, dat weer is opgericht door de koninklijke familie van het Arabische emiraat, waarvan Al-khelaifi op zijn beurt weer een vertrouweling is. Hij is de beste vriend van de huidige emir Tamim bin Hamad Al-Thani (41).

De twee leerden elkaar kennen op de tennisbaan. Al-Khelaifi, zoon van een parelvisser, was een verdienstelijk speler, stond 995ste op de wereldranglijst en deed nog twee keer mee aan een ATP-toernooi voordat hij via het voorzitterschap van de Qatarese tennisfederatie door de koninklijke familie werd gepromoveerd tot directeur van QSI, het vehikel waarmee het land onder meer in PSG investeerde.

Later werd hij ook de baas bij BeIn Sports, een populaire sportzender in het Midden-Oosten en delen van Azië, waarmee hij ook in opspraak raakte. Zwitserse justitie eiste vorig jaar 28 maanden cel tegen hem wegens zijn betrokkenheid bij gesjoemel rond uitzendrechten van het WK voetbal.

Sinds dit jaar is Al-Khelaifi ook voorzitter van de ECA, een belangenvereniging van Europees spelende clubs, die samen een stem hebben in formatwijzigingen en de verdeling van geld bij toernooien als de Champions League. Een man met een uitgebreid netwerk en een fors takenpakket kortom.

Hij heeft met zijn nieuwe ster Messi gemeen dat hij ook een onuitwisbare invloed heeft gehad op het Europese voetbal, zij het niet met virtuoze dribbels maar met een pak geld. Al-Khelaifi spendeerde bij PSG sinds 2011 zeker 1,3 miljard euro aan nieuwe spelers, waarvan 225 miljoen euro aan Neymar, nog altijd de duurste speler ter wereld.

Messi kostte niets, dat scheelt. Nadat was gebleken dat FC Barcelona de speler na 21 jaar niet meer kon betalen, hoefden Al-Khelafi en zijn team Messi alleen nog een riant voorstel te doen. En zo stond Messi maandagavond alweer glimlachend vanaf het balkon van zijn Parijse hotelkamer naar zijn nieuwe fans te zwaaien, daags nadat hij bij een persconferentie in Barcelona nog had moeten huilen om de voor hem vervelende gang van zaken.

„Er is niets geheimzinnigs aan deze deal”, zegt Al-Khelaifi woensdag. „Er was aan beide kanten een groot verlangen om dit te realiseren.”

Als hem wordt gevraagd hoe hij Messi’s jaarsalaris kan verantwoorden, benadrukt de voorzitter altijd rekening te houden met Financial Fair Play, regels die inhouden dat een club niet meer geld mag uitgeven dan er binnenkomt. Al-Khelaifi tegen de pers: „Jullie zouden je niet altijd moeten richten op de negatieve dingen.”

Liever berichten ze wat hem betreft over de verdubbeling van het aantal volgers op Instagram naar ruim veertig miljoen in drie dagen tijd. En de lange rijen die overal in Parijs stonden voor het shirt met nummer 30, dat van Messi. Glimlachend: „Ik hoop maar niet dat Leo meer geld wil hebben.”

Het is de vraag of Al-Khelaifi zich daardoor zou laten weerhouden.