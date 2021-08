Gevangen Navalny opnieuw aangeklaagd in Rusland

De gevangen Russische oppositieleider Aleksej Navalny is opnieuw aangeklaagd, nu voor „het oprichten van een organisatie die burgers oproept tot illegale activiteiten”, zoals het oproepen tot deelname aan betogingen. Dat heeft het Russische Onderzoekscomité, dat fungeert als de recherchetak van het Russische Openbaar Ministerie, woensdag bekendgemaakt. Navalny zit op dit moment een gevangenisstraf van 2,5 jaar uit omdat hij zijn borgvoorwaarden niet zou zijn nagekomen. Hij riskeert door de nieuwe aanklacht drie jaar extra in de cel te moeten doorbrengen.

De nieuwste aanklacht is gericht tegen de anticorruptieorganisatie FBK, die Navalny in 2011 oprichtte met Ivan Zjdanov en Leonid Volkov. In juni van dit jaar ontbond de rechtbank in Moskou FBK, omdat zij ‘extremistisch’ zou zijn. Volgens het Onderzoekscomité riepen Navalny en zijn medestanders via hun eigen kanalen en pagina’s van hun organisatie Russen op om deel te nemen aan „ongecoördineerde bijeenkomsten” in januari 2021. Op dat moment was Navalny volgens de onderzoekers „bewust van het illegale karakter” van de geplande activiteiten en deed hij dit „zonder toestemming van de autoriteiten”.

Dinsdag maakten de Russische autoriteiten al bekend een crimineel onderzoek te zijn begonnen naar Volkov en Zjdanov, die beiden in ballingschap buiten Rusland verblijven. Zij worden ervan beschuldigd geld in te hebben gezameld voor hun anticorruptieorganisatie, die onderzoek deed naar corruptie van hooggeplaatste Russische politici. Het collectief stelde zelfverrijking van onder andere president Vladimir Poetin en premier Dmitri Medvedev aan de kaak. Als Volkov en Zjdanov schuldig worden bevonden, kan het duo bij een eventuele terugkeer in Rusland tot acht jaar de cel in moeten.