Vanwege de pandemie en de bosbranden in Zuid-Europa hebben we voor een fietsvakantie in Noord-Groningen gekozen. In Oosternieland stappen we af en bezoeken we de Nicolaaskerk. Het interieur is adembenemend. Als ik in het gastenboek kijk, zijn de reacties laaiend enthousiast. Mijn oog valt op een regel, ergens middenin, ik lees: „Wauw, zó mooi! Hier zou ik zelfs met m’n ex willen trouwen.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl