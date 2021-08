Feyenoordfans niet meer welkom in stadion vanwege intimidatie

Vijftien supporters van Feyenoord mogen zich voorlopig niet meer op de tribune van de Rotterdamse voetbalclub vertonen. Feyenoord heeft ze een stadionverbod gegeven omdat ze twee maanden geleden bestuursleden en andere betrokkenen bij de plannen voor een nieuw stadion hebben geïntimideerd. Dat laat de club woensdag weten aan RTV Rijnmond.

De groep fans dook begin juni op bij de woningen van onder anderen Feyenoord-directeur Mark Koevermans en architect Ard Buijsen, waar ze op de ramen sloegen en beledigende spreekkoren aanhieven. Ze hadden fakkels bij zich. De supporters werden gecontroleerd door de politie, maar omdat ze geen strafbaar feit hadden gepleegd, mochten ze weer gaan. Volgens RTV Rijnmond bekijkt de KNVB nog of de vijftien fans ook landelijk uit de voetbalstadions geweerd moeten worden.

Buijsen geldt als een uitgesproken voorstander van Feyenoord City, een groot gebiedsontwikkelingsproject in Rotterdam-Zuid waar ook een opvolger moet komen voor De Kuip, sinds 1937 het onderkomen van Feyenoord.

Het plan (kosten voor het nieuwe stadion: 441 miljoen euro) is onderwerp van jarenlang gesteggel en discussie. Een deel van de Feyenoordaanhang is fel tegenstander en wil dat de club in De Kuip blijft spelen. De financiering van het project is ook een lastig onderwerp. In mei zei de Rotterdamse rekenkamer nog dat het onverantwoord zou zijn als de gemeenteraad de plannen goedkeurt. Inmiddels heeft de raad een deadline gesteld: op 31 december moeten zowel de financiering als het bouwcontract rond zijn.