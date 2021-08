‘Europees temperatuurrecord van 48,8 graden gemeten op Sicilië’

De temperatuur in de plaats Floridia op Sicilië is woensdag opgelopen tot 48,8 graden, goed voor een nieuw Europees warmterecord. Dat melden Italiaanse media. Het oude record dateerde uit 1977, toen het kwik in Athene opliep tot 48 graden. Experts van de Wereld Meteorologische Organisatie moeten de meting van weerstation SIAS nog wel verifiëren, voordat het record definitief de boeken in kan.

Een warme luchtstroom afkomstig van de Sahara zorgt in grote delen van Zuid-Europa voor temperaturen die soms ver boven de veertig graden uit stijgen. Om 13.14 uur op woensdagmiddag gaf de thermometer in Floridia 48,8 graden aan. De verwachting is dat het tot zeker het weekend warm blijft op Sicilië, maar ook in het noordelijke delen van Italië wordt het de komende dagen flink warmer dan 30 graden. In nagenoeg alle grote steden is ‘code rood’ afgekondigd voor de hittegolf, die van de Italianen de naam ‘Lucifer’ heeft meegekregen.

De autoriteiten op Sicilië houden de situatie nauwgezet in de gaten, meldt de krant La Sicilia. Burgemeester Francesco Italia van Syracuse zegt dat de gezondheid van kwetsbare groepen, zoals ouderen, wordt gemonitord door het Rode Kruis. Ook zijn de autoriteiten alert op mogelijke branden die ontstaan als gevolg van de hitte en droogte. In de plaats Lentini heeft burgemeester Saverio Bosco inwoners vanwege de hitte verboden om tussen 10.00 en 19.00 uur de hond uit te laten, zodat de dieren gezond blijven.